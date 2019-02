Víctimas de abusos acusan a Dolan de haberlas "engañado" para que aceptaran compensaciones ínfimas

(Cameron Doody).- La enésima bomba de ineptitud con víctimas de abusos del clero le estalla en la cara al cardenal Timothy Dolan. Un hombre que sufrió las agresiones de un sacerdote de Nueva York ha demandado a la archidiócesis por haberle "engañado" y "embaucado" para que aceptara una compensación extrajudicial mucho más pequeña que la que hubiera recibido en los tribunales.

Emmett Caldwell, de 62 años de edad, aceptó de la archidiócesis de Nueva York en julio de 2017 una compensación de 75.000 dólares por los abusos que sufrió siendo estudiante de primaria a manos del cura de Manhattan, Kevin Kelly. Esta indemnización que recibió llegó a través del Programa Independiente de Reconciliación y Compensación (IRCP, por sus siglas en inglés), el protocolo extrajudicial que el cardenal Dolan estableció en 2016 para resolver las demandas de víctimas de abusos del clero.

Sin embargo, y haciéndose eco de las quejas de víctimas en todo momento desde que el Programa se puso en marcha, Caldwell alega en su nueva demanda que el abogado que el IRCP le asignó en realidad fue guiado por los intereses de la Iglesia, no por los de su cliente.

Caldwell también denuncia que el IRCP fue diseñado para que las demandas de víctimas desaparecieran en el menor tiempo y con la menor compensación posible, y en todo caso antes de la aprobación de la nueva Ley de Niños Víctimas del estado de Nueva York que finalmente llegó a finales del mes pasado.

Con el IRCP "la archidiócesis de Nueva York engañó a víctimas del abuso de menores del clero y explotó sus vulnerabilidades procedentes de aquel abuso, causando su revictimización", denunció en el curso de una rueda de prensa para la presentación de la demanda de Caldwell el abogado Jeff Herman.

"Desde que la legislatura de Nueva York aprobó la Ley de Niños Víctimas, he escuchado de numerosas víctimas de abuso de menores del clero en Nueva York que se sienten que se les embaucó para que renunciaran a sus derechos", prosiguió el letrado, añadiendo que espera que la demanda de Caldwell anime a más víctimas a demandar a Dolan y a la archidiócesis que encabeza.

La compensación que recibió Caldwell -que como víctima "no es nada ante la fuerza de la Iglesia"- además fue solo "peniques", denunció Herman, comparada con las indemnizaciones que reciben otras víctimas en los tribunales, que pueden sumar por encima del millón de dólares.

El portavoz de la archidiócesis de Nueva York, Joe Zwilling, y la administradora del IRCP, Camille Biros, se remitieron en el Daily News al consejo que dan los abogados del Programa a víctimas al efecto de que aceptar una indemnización del Programa significa renunciar a su derecho de demandar a la Iglesia en el futuro, una clausula que a opinión de Herman debe ser anulada.

"Requerimos de cada denunciante que entre en el Programa que tenga un abogado que discuta y que explique el significado del acuerdo y los derechos a los que está renunciando [el denunciante]", explicó Biros. "Esto pasa con todos".

