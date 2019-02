Combatir la trata, firme propósito de la Iglesia en la Triple Frontera del Amazonas

(Luis Miguel Modino).- Las regiones de frontera presentan problemáticas especiales. Junto con otros tipos de tráficos, sobretodo de armas y drogas, la trata de personas es uno de los fenómenos que más aparece. Esta realidad está muy presente en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, una región bañada por el Río Amazonas, que no separa, sino que une a sus pueblos.

Para combatir esta lacra, que muchos definen como la esclavitud del siglo XXI, surgió la Red de Enfrentamiento a la Trata de la Triple Frontera, donde la vida religiosa tiene un papel destacado. No en vano de ella participan Maristas, Lauritas, Jesuitas, Vicentinas, Franciscanos, Franciscanas, Javerianos, Canónigas Regulares de San Agustín o la comunidad intercongregacional de Islandia, Perú, entre otros.

La red se hace así partícipe de algo que es de particular importancia para el Papa Francisco, quien el pasado día 10, con motivo de la Jornada Mundial contra la Trata de Personas, que cada 8 de febrero coincide con la fiesta de Santa Bakhita, decía: "hago un llamamiento especial a los gobiernos para que aborden con decisión las causas de este flagelo y protejan a las víctimas", pidiendo a todos no caer en la indiferencia.

Poco a poco van organizando diferentes actividades, como la que tenía lugar el último sábado en la comunidad de Umariaçu, periferia de Tabatinga, Brasil, donde viven unos 8.000 ticunas, dentro de la Tierra Indígena Ewaré I, un pueblo que habita secularmente esta región de frontera y que hoy está instalado en los tres países.

La red pretende crear "herramientas que nos ayuden a defender la vida y hacer un trabajo en común entre nosotros", como reconocía Verónica Rubí, misionera laica Marista y una de las coordinadoras del Eje de Fronteras de la Red Eclesial Pan Amazónica - REPAM.

Vivir en el Amazonas es un regalo de Dios, como dejaban claro varios de los participantes, pues eso les da la posibilidad de ser felices, de vivir en hermandad, sin fronteras, razas o lenguas, lo que les hace sentirse un solo pueblo, un solo territorio, donde se vive en amistad, se disfruta de la naturaleza, de oxígeno puro, de la fraternidad y la solidaridad de los unos para con los otros, nacida de personas que, a pesar de las diferencias, se unen.

Junto con las posibilidades se hacen presentes los peligros, que generan amenazas que hacen más difícil la vida de los pueblos. Entre ellos se destacaba el rapto de jóvenes, los engaños y promesas falsas, con los que ilusionan a esos jóvenes que sueñan con una vida mejor. También se hace presente la violencia intrafamiliar, las enfermedades en niños y jóvenes, la violencia contra la naturaleza y las personas y la trata.

La música es un instrumento que puede ayudar a reflexionar, sobre todo a los más jóvenes. El videoclip del grupo puertorriqueño Calle 13, titulado "Prepárame la cena", en el que se denuncian diferentes modalidades de trata, un fenómeno del que todos pueden ser víctimas potenciales, ha servido para que los presentes puedan descubrir lo que significa esta lacra. Por ello, ante esas violencias y amenazas a la vida, la red pretende defender la vida, ayudar especialmente a los niños para que no pierdan sus sueños.

Al hablar de la trata debemos ver nuestra propia vida y nuestra forma de relacionarnos con los otros y hacerse las preguntas que planteaba el jesuita Valerio Sartor, "¿Cómo trato a las personas? ¿Cómo debería tratarlas?", quien decía que hay que saber lo que es bueno y malo, pues el engaño es muy peligroso.

Frente a las redes ilegales, que se aprovechan de las personas para enriquecerse, pues sólo les interesa el dinero, el Padre Sartor, brasileño que vive esa triple frontera, en Leticia, Colombia, destacaba la importancia de la Red de Enfrentamiento a la Trata de Personas en la Triple Frontera, como algo que ayuda a combatir, no permitir que las personas malas maten la vida, utilizando el río y la buena voluntad de la gente para engañar. El jesuita insistía en que "no somos mercancías para vender, somos personas que tienen vida y la vida no se vende, tenemos que defenderla".

Los muchos jóvenes presentes fueron descubriendo la importancia de reflexionar sobre la trata y todo lo que encierra. En ese sentido, resultó fuerte escuchar las palabras de un joven ticuna que decía, "nunca deje que otra persona tome la decisión por usted, nuestro sueño está en nuestras manos". Esta afirmación es importante, pues las redes de la trata tienen mucho dinero y es muy fácil engañar a la gente. Para combatirlo está esta red de enfrentamiento, que con escasos recursos ha ido creciendo poco a poco, hasta el punto de que hoy está presente en 15 localidades de Perú, Colombia y Brasil. No olvidemos que un grupo grande unido, organizado e informado, que habla y se comunica, es la mejor forma de enfrentar la trata.

La esclavitud, y hoy la trata es la expresión de la esclavitud moderna, es algo presente en la historia de la humanidad desde hace milenios. El propio Aristóteles la veía como algo natural e indispensable, afirmando que es propio del esclavo no vivir como quiere. Los propios indígenas se vieron sometidos a esa práctica desde la llegada de los primeros europeos, lo que en muchos casos supuso un verdadero exterminio.

En el encuentro surgía una reflexión que es importante, y que debe llevar a pensar sobre la vida en la Amazonía, donde la preocupación por la naturaleza es muchas veces mayor que con las personas. En ese sentido, nadie puede ignorar las vulnerabilidades que afectan a los pueblos amazónicos: pobreza, abandono, violencia, falta de comunicación, lo que favorece la trata.

¿Qué podemos hacer?, una pregunta importante para quienes forman parte de la red de enfrentamiento. ¿Cómo hacer posible que no vuelvan a suceder episodios lamentables que se han dado en la región en los últimos años?

En ese punto, fueron recordados algunos casos, como el niño que con once años, unos meses atrás, fue violado y asesinado en Islandia, Perú, por un desconocido que deambulaba por allí desde hacía un tiempo. También la adolescente que unos años atrás fue secuestrada en cuanto viajaba de Caballococha, Perú, a Leticia, Colombia, y de la que nunca se supo más.

La red de tráfico de órganos que años atrás operaba en Puerto Nariño, Colombia, donde en los últimos días fueron detenidos los miembros de una red de trata, que por defecto de forma han quedado en libertad, lo que pone de manifiesto la deficiencia en el trabajo por parte de las autoridades colombianas.

Para evitar la trata es importante, que sea enfrentada dentro de casa. Una profesora presente señalaba que muchas veces hay adolescentes que llegan a casa con celulares o cantidades de dinero que no tienen posibilidad de conseguir, lo que no provoca una pregunta de los padres. En el caso de los pueblos indígenas es importante escuchar a los ancianos, que desde los conocimientos tradicionales nos pueden ayudar a superar los problemas.

"No podemos cerrar los ojos, nos tenemos que unir para cuidar de la vida de los niños, adolescentes y jóvenes, y combatir las amenazas a nuestra vida, comunidades y territorio", como señalaba Marta Barral, misionera laica javeriana. Enfrentar eso es el propósito de la Red de Enfrentamiento a la Trata de la Triple Frontera, en un lugar de muchos enigmas, donde si el río hablase, nos delataría muchas cosas, algo que lleva a mucha gente a decir "muchas gracias", "moêntchi", cuando quien habla es un ticuna.