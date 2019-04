El obispo Silvio Báez se despide ante miles de fieles nicaragüenses antes de ir al Vaticano

Una polémica orden (El Papa traslada a Roma al obispo Silvio Báez tras conocerse un plan para asesinarlo).

Miles de nicaragüenses dieron un emotivo adiós al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, un duro crítico del régimen de Daniel Ortega que ha sido traslado al Vaticano por decisión del papa Francisco.

"Silvio, amigo, el pueblo está contigo", coreó la multitud que agitó banderas de Nicaragua al ingreso de Báez a la catedral de Managua, donde concelebró junto al cardenal Leopoldo Brenes la Misa Crismal.

"Me duele mucho dejar Nicaragua, pero para los que la amamos nunca está lejos, yo siento que no me he despedido porque nos une una misma historia, un mismo destino y aspiración de libertad, dijo el prelado en declaraciones a la prensa.

"No es posible despedirnos, cuenten con mi cariño y oración", apuntó Báez al concluir la homilía.

El obispo nicaragüense reconoció que obedece "amorosamente" la decisión del pontífice de llevarlo a Roma.

Báez anunció el pasado 10 de abril de 2019 que, por decisión del papa Francisco, iba a ser trasladado al Vaticano, lo que se cumplirá la próxima semana.

El prelado, quien regresó a Nicaragua en 2009 tras 20 años en Roma, se ha destacado como un duro crítico del régimen de Ortega y, tras el estallido de las protestas el 18 de abril de 2018, clamó por el cese de la represión y se pronunció a favor de la población agredida.

"No matarás", exclamó Báez, cuando junto al cardenal Brenes y otros miembros de la arquidiócesis de Managua acudió en auxilio de la población de Masaya, su ciudad natal y una de las más castigadas por la violencia.

"No he hecho otra cosa que querer servir al pueblo de Dios y me llevo en mi corazón a mi patria y a este pueblo querido", manifestó el obispo nicaragüense.

Al cumplirse el aniversario del estallido social, Báez aseguró que fue "un año decepcionante porque quienes tienen el poder han mostrado su rostro más tenebroso y más cruel".

"También ha sido un año doloroso porque centenares de nicaragüenses fueron asesinados por fuerzas de la represión y muchos jóvenes fueron asesinados por amor a Nicaragua y expresar su pensamiento", añadió.

"Tengo la esperanza que Nicaragua llegue a ser libre", enfatizó el auxiliar de Managua a preguntas de la prensa sobre la situación actual del país.