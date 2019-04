Los obispos de Costa Rica rechazan la comercialización de la 'píldora del día después'

Reacción de la Iglesia Católica (La diócesis de Menorca pide a médicos y farmacéuticos que objeten para no repartir la píldora).

La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) señaló que la "píldora del día después" provoca el aborto y se opuso firmemente a su comercialización.

Sobre la anticoncepción de emergencia -dijeron los obispos - es importante considerar que diversos científicos han afirmado que la misma puede impedir la implantación del cigoto en el endometrio teniendo un efecto anti-implantatorio o aborto pre- implantatorio.

El Ministerio de Salud aprobó el registro sanitario del Levonorgestrel conocido como "pastilla del día después", después de la revisión de los documentos presentados por la casa farmacéutica Geodon Ritcher PLC.

El ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró que el ministerio está modificando la reglamentación vigente para que este medicamento se pueda obtener en farmacias y sin necesidad de una receta médica.

La Conferencia Episcopal indicó que "la defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de todo derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación o etapa de su desarrollo en que se encuentre".

"Para la Iglesia es un deber manifestar su opinión sobre estos temas fundamentales, no solamente para defender la vida de la persona aún no nacida, sino también para defender la integridad de las mujeres, que en no pocas ocasiones son víctimas de quienes promueven el aborto como algo favorable para su salud", añadieron.

Los obispos también se manifestaron en contra de la ampliación del concepto de salud reproductiva ya que esto puede llevar a que se legalice el aborto libre.

"Este tipo de razonamiento contradice el mensaje cristiano contenido en la Palabra de Dios y que fundamenta la experiencia política del pueblo costarricense, recogida en el artículo 21 de nuestra Constitución Política, al declarar la vida humana como un valor inviolable", concluyeron.