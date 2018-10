El Eibar se encomienda al Papa Francisco

Encomendarse a lo divino o a la burocracia del Vaticano es lo que necesita el Eibar con el objetivo de solucionar el conflicto que está ralentizando la expansión de su nueva 'eskola'.

En los límites de Ipurua se asienta un antiguo convento de monjas del que el conjunto armero necesita cinco metros con el objetivo de solventar sus necesidades de expansión. El propio ayuntamiento de la ciudad expropió esos terrenos por 4.5 millones de euros, sin embargo, una falta de entendimiento ralentiza el proceso.

"Durante todo este tiempo hemos venido utilizando los cinco metros más cercanos al convento de las monjas y en ningún momento se ha usado nada que no se estuviera utilizando antes. No hemos accedido a una petición económica por su parte, porque el Ayuntamiento es el que va a expropiar de forma acordada ese terreno y no nos corresponde a nosotros", señalan desde el club.

La querella, motivada por el representante legal de la Orden de la Purísima Concepción, Juan Luis Cristóbal, impide que el conjunto vasco pueda utilizar un total de cinco metros que el propio convento cedió en 2014 antes de mudarse a San Sebastian.

Como máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco es el único que pueda terminar de desbloquear la situación y dar luz verde a la ciudad deportiva del club guipuzcoano.

(RD/Agencias)