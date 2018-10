550 personas al mes podrán ver gratis el Pórtico de la Gloria de Santiago

El renovado Pórtico de la Gloria podrá visitarse de forma gratuita hasta siete horas y media a la semana, en grupos organizados que permitirán el acceso a un total de 550 personas, aunque el tiempo de estancia de los visitantes se limitará a 15 minutos en estos casos y no a 45 como se establece en las entradas de pago. Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago restaurado Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago restaurado FUNDACIÓN CATEDRAL - Archivo La Catedral de Santiago, a través de un comunicado, ha informado de la regulación de las visitas gratuitas al conjunto escultórico de Mestre Mateo. Se podrá ver, sin cargo, una hora de lunes a sábado, de 19,00 a 20,00 horas, y en hora y media, de 18,30 a 20,00 horas, el domingo. Frente a las cuatro horas de visita obligatoria gratuita establecidas por la Ley de Patrimonio Cultural al tratarse de un Bien de Interés Cultural, la Catedral destaca que serán siete horas y media -30 mensuales- las que se podrá acceder gratis, sin tener que pagar los 10 euros, en entrada general, que se comenzarán a cobrar cuando el Pórtico vuelva a abrirse al público. El cobro de entrada suscitó las críticas de los grupos políticos de la oposición. Fue anunciado por la Fundación Catedral en una rueda de prensa el 21 de septiembre, después de que durante cincuenta y cuatro días, del 27 de julio al 20 de septiembre, las visitas fueran gratuitas, tras la rehabilitación del espacio. Las tarifas establecidas son, de entrada general, 10 euros, reducida a 8 para estudiantes, peregrinos, desempleados y mayores de 65 años; de 2 euros para escolares y gratuita para los amigos de la Catedral. La visita combinada al Pórtico, a la colección permanente del Museo Catedral y a Compostela Sacra ascenderá a 12 euros, reducida a 10 y para escolares a 3. El malestar generado por el anuncio del cobro para una obra cuya rehabilitación tuvo un coste de 6,2 millones de euros -financiados por la Fundación Barrié-, llevó a que en el Parlamento gallego, el 27 de septiembre, los grupos políticos, por unanimidad, tras una propuesta del PsdeG, habían instado a la Xunta a que acordase con la Iglesia la visita libre y gratuita al Pórtico al menos cuatro días al mes. Ahora, la Fundación ha establecido las visitas gratuitas en un total de siete horas y medio al mes. Serán de lunes a sábado en grupos de 25 personas que podrán permanecer en el Pórtico un máximo de 15 minutos, a los que se añade el tiempo para organizar la visita. El primer grupo de 25 serán peregrinos, con invitación que se distribuirá en la Oficina del Peregrino. Los restantes dos grupos (50 personas en total), serán público en general, que deberá retirar la invitación en el horario y taquilla que se establecerá para evitar que se generen colas a los accesos al Palacio de Xelmírez. En cuanto a los domingos, de 18,30 a 20,00 horas, habrá cuatro grupos (100 personas). Serán compostelanos, previa acreditación y retirada de invitación en horario y taquilla destinada a tal fin. Las invitaciones se entregarán "de forma personal e intransferible, una vez acreditada la residencia en Santiago, presentando el correspondiente certificado de empadronamiento". La Catedral ha vuelto a justificar el cobro de entrada en el objetivo de "aproximarse al auto sostenimiento, con recursos propios, del exigente mantenimiento que demanda el Pórtico". Hace referencia así a cuestiones como la monitorización, suministros, personal, seguridad, climatización, restauración, mantenimiento, gestión, atención al público, investigación, realización de estudios, equipamientos, etc. De este modo, sostiene que "para garantizar la sostenibilidad" se "recurre a la implantación de una entrada, destinando los ingresos, de forma exclusiva, como se viene insistiendo desde la Fundación Catedral, a asumir los elevados gastos anuales que conlleva la conservación y apertura al público del Pórtico y su entorno". OLALLA RODIL, BNG: "LA IGLESIA VE AHÍ UNA MÁQUINA DE HACER DINERO" El cobro de la entrada para las visitas al Pórtico ha sido objeto de debate también este viernes en el marco de la Comisión de Educación e Cultura, en el Parlameno Gallego. La diputada del BNG, Olalla Rodil, calificó de "barbaridad" y "absolutamente abusivos" los 10 euros de entrada para la obra situada en una Catedral a la que se destinaron "17 millones de euros" de dinero público para su mantenimiento y conservación. "Se recuperaron con esfuerzo enorme de la Fundación Barrié, del Consejo de Ministros y también de la Xunta, una inversión pública enorme, para tener esta joya artística y gozar democráticamente de ella, pero en la que ahora la Iglesia ve una máquina de hacer dinero", ha asegurado. Mientras que los datos de la Fundación Catedral sitúan en "200.000 euros al año lo que supondrá mantener el Pórtico", la posibilidad de que accedan diariamente 475 personas generaría unos ingresos de "750.000 euros al año", que exceden, ha agregado, en "tres veces el coste del mantenimiento". Rodil así lo ha planteado en la formulación de una pregunta en la que ha pedido conocer la postura de la Xunta ante esta imposición del cobro de la entrada. La directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Insua, ha respondido que ni la Xunta ni el Estado financiaron la restauración del Pórtico, más allá de las direcciones técnicas de patrimonio, y ha defendido que al tratarse de una propiedad de la Iglesia, la administración no puede oponerse al cobro de entrada. "Ni la ley de patrimonio cultural de Galicia ni la del Estado impiden que haya cobro de entradas, pero obligan a los propietarios a conservar y mantener los bienes, siendo los propietarios los que establecen el sistema de financiación para el mantenimiento de este bien, sin que por parte de la administración, la Xunta o el Estado tengan que establecer ningún régimen, más allá de obligación de conservación y de visita pública", ha expuesto. Paralelamente, ha admitido que la Xunta tuvo conocimiento de la decisión de que se cobrase entrada por la rueda de prensa en la que la Fundación Catedral lo hizo público, algo tachado por Olalla Rodil como una "deslealtad".Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3457993/0/total-550-personas-podran-ver-gratis-siete-horas-media-cada-semana-portico-gloria-santiago/#xtor=AD-15&xts=46726 El renovado Pórtico de la Gloria podrá visitarse de forma gratuita hasta siete horas y media a la semana, en grupos organizados que permitirán el acceso a un total de 550 personas, aunque el tiempo de estancia de los visitantes se limitará a 15 minutos en estos casos y no a 45 como se establece en las entradas de pago. Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago restaurado Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago restaurado FUNDACIÓN CATEDRAL - Archivo La Catedral de Santiago, a través de un comunicado, ha informado de la regulación de las visitas gratuitas al conjunto escultórico de Mestre Mateo. Se podrá ver, sin cargo, una hora de lunes a sábado, de 19,00 a 20,00 horas, y en hora y media, de 18,30 a 20,00 horas, el domingo. Frente a las cuatro horas de visita obligatoria gratuita establecidas por la Ley de Patrimonio Cultural al tratarse de un Bien de Interés Cultural, la Catedral destaca que serán siete horas y media -30 mensuales- las que se podrá acceder gratis, sin tener que pagar los 10 euros, en entrada general, que se comenzarán a cobrar cuando el Pórtico vuelva a abrirse al público. El cobro de entrada suscitó las críticas de los grupos políticos de la oposición. Fue anunciado por la Fundación Catedral en una rueda de prensa el 21 de septiembre, después de que durante cincuenta y cuatro días, del 27 de julio al 20 de septiembre, las visitas fueran gratuitas, tras la rehabilitación del espacio. Las tarifas establecidas son, de entrada general, 10 euros, reducida a 8 para estudiantes, peregrinos, desempleados y mayores de 65 años; de 2 euros para escolares y gratuita para los amigos de la Catedral. La visita combinada al Pórtico, a la colección permanente del Museo Catedral y a Compostela Sacra ascenderá a 12 euros, reducida a 10 y para escolares a 3. El malestar generado por el anuncio del cobro para una obra cuya rehabilitación tuvo un coste de 6,2 millones de euros -financiados por la Fundación Barrié-, llevó a que en el Parlamento gallego, el 27 de septiembre, los grupos políticos, por unanimidad, tras una propuesta del PsdeG, habían instado a la Xunta a que acordase con la Iglesia la visita libre y gratuita al Pórtico al menos cuatro días al mes. Ahora, la Fundación ha establecido las visitas gratuitas en un total de siete horas y medio al mes. Serán de lunes a sábado en grupos de 25 personas que podrán permanecer en el Pórtico un máximo de 15 minutos, a los que se añade el tiempo para organizar la visita. El primer grupo de 25 serán peregrinos, con invitación que se distribuirá en la Oficina del Peregrino. Los restantes dos grupos (50 personas en total), serán público en general, que deberá retirar la invitación en el horario y taquilla que se establecerá para evitar que se generen colas a los accesos al Palacio de Xelmírez. En cuanto a los domingos, de 18,30 a 20,00 horas, habrá cuatro grupos (100 personas). Serán compostelanos, previa acreditación y retirada de invitación en horario y taquilla destinada a tal fin. Las invitaciones se entregarán "de forma personal e intransferible, una vez acreditada la residencia en Santiago, presentando el correspondiente certificado de empadronamiento". La Catedral ha vuelto a justificar el cobro de entrada en el objetivo de "aproximarse al auto sostenimiento, con recursos propios, del exigente mantenimiento que demanda el Pórtico". Hace referencia así a cuestiones como la monitorización, suministros, personal, seguridad, climatización, restauración, mantenimiento, gestión, atención al público, investigación, realización de estudios, equipamientos, etc. De este modo, sostiene que "para garantizar la sostenibilidad" se "recurre a la implantación de una entrada, destinando los ingresos, de forma exclusiva, como se viene insistiendo desde la Fundación Catedral, a asumir los elevados gastos anuales que conlleva la conservación y apertura al público del Pórtico y su entorno". OLALLA RODIL, BNG: "LA IGLESIA VE AHÍ UNA MÁQUINA DE HACER DINERO" El cobro de la entrada para las visitas al Pórtico ha sido objeto de debate también este viernes en el marco de la Comisión de Educación e Cultura, en el Parlameno Gallego. La diputada del BNG, Olalla Rodil, calificó de "barbaridad" y "absolutamente abusivos" los 10 euros de entrada para la obra situada en una Catedral a la que se destinaron "17 millones de euros" de dinero público para su mantenimiento y conservación. "Se recuperaron con esfuerzo enorme de la Fundación Barrié, del Consejo de Ministros y también de la Xunta, una inversión pública enorme, para tener esta joya artística y gozar democráticamente de ella, pero en la que ahora la Iglesia ve una máquina de hacer dinero", ha asegurado. Mientras que los datos de la Fundación Catedral sitúan en "200.000 euros al año lo que supondrá mantener el Pórtico", la posibilidad de que accedan diariamente 475 personas generaría unos ingresos de "750.000 euros al año", que exceden, ha agregado, en "tres veces el coste del mantenimiento". Rodil así lo ha planteado en la formulación de una pregunta en la que ha pedido conocer la postura de la Xunta ante esta imposición del cobro de la entrada. La directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Insua, ha respondido que ni la Xunta ni el Estado financiaron la restauración del Pórtico, más allá de las direcciones técnicas de patrimonio, y ha defendido que al tratarse de una propiedad de la Iglesia, la administración no puede oponerse al cobro de entrada. "Ni la ley de patrimonio cultural de Galicia ni la del Estado impiden que haya cobro de entradas, pero obligan a los propietarios a conservar y mantener los bienes, siendo los propietarios los que establecen el sistema de financiación para el mantenimiento de este bien, sin que por parte de la administración, la Xunta o el Estado tengan que establecer ningún régimen, más allá de obligación de conservación y de visita pública", ha expuesto. Paralelamente, ha admitido que la Xunta tuvo conocimiento de la decisión de que se cobrase entrada por la rueda de prensa en la que la Fundación Catedral lo hizo público, algo tachado por Olalla Rodil como una "deslealtad".La Catedral de Santiago, a través de un comunicado, ha informado de la regulación de las visitas gratuitas al conjunto escultórico de Mestre Mateo. Se podrá ver, sin cargo, una hora de lunes a sábado, de 19,00 a 20,00 horas, y en hora y media, de 18,30 a 20,00 horas, el domingo. Frente a las cuatro horas de visita obligatoria gratuita establecidas por la Ley de Patrimonio Cultural al tratarse de un Bien de Interés Cultural, la Catedral destaca que serán siete horas y media -30 mensuales- las que se podrá acceder gratis, sin tener que pagar los 10 euros, en entrada general, que se comenzarán a cobrar cuando el Pórtico vuelva a abrirse al público. El cobro de entrada suscitó las críticas de los grupos políticos de la oposición. Fue anunciado por la Fundación Catedral en una rueda de prensa el 21 de septiembre, después de que durante cincuenta y cuatro días, del 27 de julio al 20 de septiembre, las visitas fueran gratuitas, tras la rehabilitación del espacio. Las tarifas establecidas son, de entrada general, 10 euros, reducida a 8 para estudiantes, peregrinos, desempleados y mayores de 65 años; de 2 euros para escolares y gratuita para los amigos de la Catedral. La visita combinada al Pórtico, a la colección permanente del Museo Catedral y a Compostela Sacra ascenderá a 12 euros, reducida a 10 y para escolares a 3. El malestar generado por el anuncio del cobro para una obra cuya rehabilitación tuvo un coste de 6,2 millones de euros -financiados por la Fundación Barrié-, llevó a que en el Parlamento gallego, el 27 de septiembre, los grupos políticos, por unanimidad, tras una propuesta del PsdeG, habían instado a la Xunta a que acordase con la Iglesia la visita libre y gratuita al Pórtico al menos cuatro días al mes. Ahora, la Fundación ha establecido las visitas gratuitas en un total de siete horas y medio al mes. Serán de lunes a sábado en grupos de 25 personas que podrán permanecer en el Pórtico un máximo de 15 minutos, a los que se añade el tiempo para organizar la visita. El primer grupo de 25 serán peregrinos, con invitación que se distribuirá en la Oficina del Peregrino. Los restantes dos grupos (50 personas en total), serán público en general, que deberá retirar la invitación en el horario y taquilla que se establecerá para evitar que se generen colas a los accesos al Palacio de Xelmírez. En cuanto a los domingos, de 18,30 a 20,00 horas, habrá cuatro grupos (100 personas). Serán compostelanos, previa acreditación y retirada de invitación en horario y taquilla destinada a tal fin. Las invitaciones se entregarán "de forma personal e intransferible, una vez acreditada la residencia en Santiago, presentando el correspondiente certificado de empadronamiento". La Catedral ha vuelto a justificar el cobro de entrada en el objetivo de "aproximarse al auto sostenimiento, con recursos propios, del exigente mantenimiento que demanda el Pórtico". Hace referencia así a cuestiones como la monitorización, suministros, personal, seguridad, climatización, restauración, mantenimiento, gestión, atención al público, investigación, realización de estudios, equipamientos, etc. De este modo, sostiene que "para garantizar la sostenibilidad" se "recurre a la implantación de una entrada, destinando los ingresos, de forma exclusiva, como se viene insistiendo desde la Fundación Catedral, a asumir los elevados gastos anuales que conlleva la conservación y apertura al público del Pórtico y su entorno". OLALLA RODIL, BNG: "LA IGLESIA VE AHÍ UNA MÁQUINA DE HACER DINERO" El cobro de la entrada para las visitas al Pórtico ha sido objeto de debate también este viernes en el marco de la Comisión de Educación e Cultura, en el Parlameno Gallego. La diputada del BNG, Olalla Rodil, calificó de "barbaridad" y "absolutamente abusivos" los 10 euros de entrada para la obra situada en una Catedral a la que se destinaron "17 millones de euros" de dinero público para su mantenimiento y conservación. "Se recuperaron con esfuerzo enorme de la Fundación Barrié, del Consejo de Ministros y también de la Xunta, una inversión pública enorme, para tener esta joya artística y gozar democráticamente de ella, pero en la que ahora la Iglesia ve una máquina de hacer dinero", ha asegurado. Mientras que los datos de la Fundación Catedral sitúan en "200.000 euros al año lo que supondrá mantener el Pórtico", la posibilidad de que accedan diariamente 475 personas generaría unos ingresos de "750.000 euros al año", que exceden, ha agregado, en "tres veces el coste del mantenimiento". Rodil así lo ha planteado en la formulación de una pregunta en la que ha pedido conocer la postura de la Xunta ante esta imposición del cobro de la entrada. La directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Insua, ha respondido que ni la Xunta ni el Estado financiaron la restauración del Pórtico, más allá de las direcciones técnicas de patrimonio, y ha defendido que al tratarse de una propiedad de la Iglesia, la administración no puede oponerse al cobro de entrada. "Ni la ley de patrimonio cultural de Galicia ni la del Estado impiden que haya cobro de entradas, pero obligan a los propietarios a conservar y mantener los bienes, siendo los propietarios los que establecen el sistema de financiación para el mantenimiento de este bien, sin que por parte de la administración, la Xunta o el Estado tengan que establecer ningún régimen, más allá de obligación de conservación y de visita pública", ha expuesto. Paralelamente, ha admitido que la Xunta tuvo conocimiento de la decisión de que se cobrase entrada por la rueda de prensa en la que la Fundación Catedral lo hizo público, algo tachado por Olalla Rodil como una "deslealtad". Consulta aquí más noticias de A Coruña.