Cañizares, a los jóvenes: "Tomad la palabra, hablad y reclamad, para que la Iglesia sea un verdadero hogar para todos"

(Diócesis de Valencia/RD).- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, aseguró anoche en la vigilia de jóvenes de cada primer viernes de mes en la Basílica de la Virgen que "las cosas en la Iglesia en Valencia después del reciente Sínodo no pueden continuar igual, habéis de tomar la palabra y debéis hablar y reclamar, para que la Iglesia sea un verdadero hogar para todos".

Dirigiéndose a los jóvenes que llenaban la Basílica, y antes de la adoración al Santísimo, el Cardenal les manifestó que "la Iglesia confía en vosotros, espera mucho de vosotros, yo también, de verdad, como obispo vuestro, confío y espero mucho de vosotros, para mi sois estímulo y aliento", y les alentó a ser "jóvenes evangelizadores, miembros activos de la Iglesia, llamada a salir de sus propios espacios".

Por todo ello, "debo, debemos escucharos, estar atentos a vosotros, que sois parte activa del futuro de la Iglesia", insistió el titular de la diócesis de Valencia. "Debéis contribuir a que sea una Iglesia joven, con ganas de vivir, llena de vigor, llena de esperanza que es Jesús, y llena de amor, que no se arredra, para hacer un mundo nuevo con una humanidad nueva", prosiguió.





Jóvenes en la vigilia (J. Peiró/Avan)

Además, el Cardenal les recordó que "Jesus anima a servir, no a ser el más importante, ni a tener más". En realidad, "la felicidad no está en hacer lo que a uno le de la gana o en tener más poder, porque sólo Él llena de felicidad con la dicha de ser y sentirse amados".

Más adelante, el arzobispo de Valencia alentó a los jóvenes a no renunciar nunca a la búsqueda de Jesucristo: "Me gustaría que os comprendamos mejor, que a veces no os comprendemos, necesitáis también querer y que os quieran, que os queramos, buscáis ser auténticos, ser reales, que la amistad no sea un negocio, buscáis a Dios de verdad, con un rostro humano, el de Jesucristo".

Por ello, "seguid el camino de Jesús, porque Dios no lo ha enviado a ser un `aguafiestas´, sino todo lo contrario, a salvarnos, Él es la verdad que nos hace libres y, sin embargo, muchos no lo conocen, no saben quien és, y muchos pretenden olvidarle, que no se hable de Él".

Concluyó sus palabras el Cardenal, invitando finalmente a los jóvenes a "no dejar nunca a Jesús, no dejéis nunca de buscarle", sobre todo ahora cuando "estáis alumbrando una nueva etapa de esperanza en la Iglesia y en el mundo".

Vigilia de jóvenes en Valencia (J. Peiró/Avan)