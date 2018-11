Ciriaco Benavente se despide como obispo de Albacete: "Seguiré queriendo con toda mi alma a esta Iglesia"

(Diócesis de Albacete).- La diócesis de Albacete se ha congregado la mañana de este sábado en la Catedral, para dar gracias por el ministerio episcopal de D. Ciriaco Benavente, como Obispo de Albacete desde el 16 de diciembre 2006.

Fieles venidos de toda la Diócesis junto con los familiares de D. Ciriaco y diversas autoridades municipales han participado en la celebración de la Eucaristía.

D. Ciriaco ha querido una celebración sencilla y ha pedido a todos los presentes que se unieran a la Acción de Gracias que él hacía en el día de hoy.

En la homilía manifestaba:

"Quiero expresaros mi profundo agradecimiento a todos: A los hermanos sacerdotes y diáconos, que, como colaboradores más inmediatos, habéis hecho más llevadero mi ministerio episcopal; a los consagrados y consagradas, de quienes he recibido admirables lecciones de gratuidad, de entrega y de fidelidad; a los numerosos cristianos y cristianas laicos, que no habéis escatimado generosidad a la hora de arrimar el hombro en la liturgia, en la catequesis, en la acción caritativa y social o en el campo de la enseñanza, haciendo presente a la Iglesia en el medio del mundo, en la vida ordinaria. Los logros pastorales que haya habido son fruto del esfuerzo y generosidad de todos. Agradezco de manera especial las numerosas muestras de cariño y los delicados detalles recibidos en estos últimos días, desde que se hizo pública la aceptación de mi renuncia por parte del Santo Padre. ¡Gracias!

"Soy consciente también de que los logros se han quedado más cortos que las aspiraciones, que en mi cuenta el "debe" es mucho más abultado que el "haber". Os pido perdón a todos, especialmente a quienes no haya prestado la atención debida o haya defraudado por acciones u omisiones. Espero que me juzguéis con más misericordia que justicia. Así lo espero también del Señor, que nos supera infinitamente en bondad.

"He querido y seguiré queriendo con toda mi alma a esta Iglesia y a sus fieles, como me he sentido querido por tantos de vosotros. Doy gracias a Dios por haberos conocido; por haber trabajado junto a vosotros en esta Iglesia de Albacete; por todo lo recibido, que es, sin duda, mucho más de lo que he dado; por haberme sentido entre vosotros "en familia". Dios sabe que no he ambicionado bienes materiales, que no he buscado honras ni honores. En cambio, me llevo una riqueza que no cambiaría por todo el oro del mundo: el corazón lleno de nombres, de vuestros nombres. Y llevaré como mi título más honroso el de obispo emérito de Albacete. Como llevaré siempre conmigo, grabada en la retina del alma, la imagen de Nuestra Señora de los Llanos, de quien he recibido tantos favores.