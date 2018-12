Juan Luis Torrejón: "Quiero felicitar a Rafael Vez por decir la verdad sobre la Iglesia de Cádiz públicamente"

(José M. Vidal).- No se han hecho esperar las reacciones a las denuncias del canónigo de la catedral de Cádiz, Rafael Vez Palomino, contra el ecónomo diocesano y mano derecha del obispo, Antonio Diufaín. Una de las primeras y más contundentes es la del ex director de Cáritas de Cádiz y Ceuta, Juan Luis Torrejón Vargas, nombrado por monseñor Zornoza para el puesto en octubre de 2013 y destituido en agosto de 2014.

Texto íntegro del comunicado del ex director de Cáritas

Quiero felicitar a Rafael Vez por decir la verdad sobre la Iglesia de Cádiz públicamente. Lo que ha dicho es nada más que la verdad y cualquiera que conozca al obispo lo sabe. Ya era hora de que algún sacerdote hablara, porque son ya años de abuso de poder en la Iglesia diocesana de Cádiz y de silencio de todos los curas, todas las monjas y muchos laicos.

Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser coherente y luchar contra la injusticia, como han hecho tantas personas en la historia de la Fe.

Yo fui uno de los primeros que pude conocer cómo es este obispo, que no representa a la Iglesia.

Y me dolió que me destituyera de mi cargo de director diocesano de Caritas por no dejarle gastar el dinero de los pobres en otras cosas.

Pero lo que más me ha dolido todo este tiempo no ha sido el que tengamos un obispo hipócrita, que sirve al dinero en vez de servir a Dios. Eso, al fin y al cabo, ya lo predijo el Señor cuando dijo "vedrán falsos profetas".

Lo que más me ha dolido es la actitud de silencio cómplice de la Iglesia. La cobardía. La reacción de los Kikos y otros grupos, que solo miran por sus propios intereses económicos para tener cada día más borregos adeptos.

Por eso, te felicito Rafael. Ojalá se vaya uniendo más gente a decir la verdad públicamente y se pueda encontrar una solución.

Y aprovecho para saludar a todos los que han despedido de su trabajo en Caritas y en otros departamentos eclesiales. Dios está con vosotros, porque Dios está con la Verdad. Un abrazo y mucho animo.

Monseñor Zornoza, acompañado de dos jóvenes



¿Quién es Juan Luis Torrejón?

Juan Luis Torrejón nació en San Fernando en 1970 y es licenciado en Pedagogía por la UNED. Casado y padre de tres hijos, está vinculado a Cáritas de hace años en la parroquia del Buen Pastor en San Fernando. Su vida profesional ha estado vinculada siempre al ámbito social, trabajando, entre otros, en el Hogar Padre Damián y en AFANAS Cádiz.

Licenciado en Pedagogía, diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Especial y periodo de docencia del doctorado en Pedagogía Social.

Formado por miembros del Proyecto Zero de Harvard y el National Thinking Center de Estados Unidos en diversos ámbitos del aprendizaje. Coach formado por la consultora británica Independent Thinking.

Ha sido educador y posteriormente educador-director del centro de menores Hogar padre Damián, de la Congregación de los Sagrados Corazones. Tras 14 años de experiencia en menores, ha trabajado como asesor pedagógico y ocupando el puesto de vicepresidente en la Asociación de Centros Católicos de Ayuda al Menor de Andalucía (ACCAM). También fue director general de la asociación AFANAS para personas con discapacidad intelectual de Cádiz.