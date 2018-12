Gil Tamayo ve "injusto extender el velo de sospecha" sobre el clero por los escándalos de abusos

El nuevo obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, ha considerado "injusto" querer "extender un velo de sospecha sobre la multitud inmensa de sacerdotes que sirven a Dios y a la gente de forma ejemplar" a raíz de "pecados y delitos que desde la comunidad eclesial se han cometido".

Gil Tamayo, que desde noviembre de 2013 ejerció como secretario general de la Conferencia Episcopal Española, se ha manifestado así en su intervención tras tomar posesión de la cátedra, un discurso en el que ha lanzado un mensaje de "ánimo" a los sacerdotes.

"Sobre todo en estos momentos en que, tomando pie de pecados y delitos que desde la comunidad eclesial se han cometido y por los que pedimos perdón y trabajamos en su erradicación y prevención, se quiere extender injustamente un velo de sospecha sobre la multitud inmensa de sacerdotes buenos que sirven a Dios y a la gente de forma fiel, abnegada y ejemplar", ha argumentado entre aplausos.

Gil Tamayo también ha apostado por "fortalecer el aporte educativo" como un "servicio social de primer orden", desde una "cosmovisión cristiana sin complejos y con calidad".





Previamente, el prelado se ha referido a la acción educativa de las instituciones de la Iglesia en sus diferentes etapas de educación especial hasta la universitaria, pasando por la Infantil, Primaria, Bachillerato, Formación Profesional y universitaria.

La ordenación episcopal se ha visto interrumpida durante más de media hora, al tener que se atendido un familiar del nuevo obispo tras sufrir un infarto, lo que ha hecho necesaria la intervención de los voluntarios de Protección Civil y de los servicios sanitarios. Se trataba de un primo que, finalmente, ha fallecido.

La ceremonia ha seguido adelante, concelebrada por 68 cardenales y obispos en presencia del nuncio apostólico, Renzo Fratini, y más de 1.500 fieles, entre los que se encontraban la madre y los dos hermanos de Gil Tamayo.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, ha encomendado a Gil Tamayo que "cuide y acompañe" a los sacerdotes, teniendo en cuenta "la situación actual de la Iglesia" en estas "latitudes".



En su homilía, el cardenal abulense se ha referido en varias ocasiones a Gil Tamayo de forma cariñosa y cordial como "querido amigo", recordándole que una "tarea fundamental de todo obispo" consiste en "cuidar y acompañar cordialmente a los presbíteros en sus gozos y en su cruz".

José María Gil Tamayo ya es obispo de Ávila https://t.co/CrTXxVHbVK pic.twitter.com/ykeITZTYs5 — Diario de Ávila (@diario_de_avila) December 15, 2018





"La situación actual de la Iglesia en nuestras latitudes requiere especialmente que seas para ellos padre, hermano y amigo", ha explicado, para añadir: "Frente a la intemperie inhóspita que nos envuelve con frecuencia, deben crear ámbitos acogedores tanto el afecto de los fieles, como la fraternidad del presbiterio y el cuidado del obispo".

Esta encomienda ha sido realizada al nuevo obispo de Ávila al final de una homilía en la que Ricardo Blázquez le ha recordado que comienza su ministerio episcopal "a la sombra bendita" del místico abulense San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y San Pedro de Alcántara.

En su intervención, ha hecho referencia al lema episcopal elegido por Gil Tamayo -"No he venido a ser servicio, sino a servir"-, para después señalar: "Es un test de autenticidad si los llamados por el Señor a presidir la iglesia no convertimos nunca la autoridad del servicio en poder despótico".

"El autoritarismo contraría el sentido del ministerio otorgado por el Señor y rompe la fraternidad que formamos todos", ha apuntado Ricardo Blázquez, quien se ha referido a quien ha sido hasta ahora "colaborador eficaz y fiel en la CEE".

(RD/Agencias)