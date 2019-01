El abogado del padre Antonio Casado acusa al Diario de Cádiz de "atentar contra la fama y el honor" del sacerdote

(José M. Vidal).- Antonio García Berbel, abogado del sacerdote Antonio Casado, que renunció a su cargo de párroco de Vejer de la Frontera el pasado 25 de mayo, denuncia la manipulación a la que el diario de Cádiz sometía el caso en su edición de ayer.

En efecto, a cuatro columnas, el diario abría su portada con este titular: "Investigan por apropiación indebida a un cura de Vejer que dice ser víctima de una extorsión". Y añadía en subtítulos: "El ex párroco del Divino Salvador denunció que una persona le exigía dinero para evitar la repatriación del hijo que adoptó años atrás en un país africano". "La investigación posterior de la Guardia Civil destapó que en las arcas parroquiales faltaban más de 300.000 euros".

El abogado del sacerdote asegura, en un comunicado público, que "la versión de los hechos expuestos en la noticia es deformada, por lo que mostramos nuestra queja y réplica a las inexactitudes". Y, a continuación, va desmontando una por una las falsedades del diario gaditano.

"Es falso que Antonio Casado presentase una denuncia ante la Guardia Civil de Vejer" o que "fuese apartado de sus responsabilidades como párroco", tal y como asegura el rotativo.

El sacerdote, "pendiente de una intervención quirúrgica, presentó voluntariamente la renuncia como párroco del Divino Salvador de Vejer de la Frontera el 25 de mayo de 2018".

Tampoco está siendo "investigado por apropiación indebida", como dice el periódico, porqe "a Don Antonio Casado no se le ha comunicado a día de hoy la imputación de ningún hecho delictivo" y "el obispo de Cádiz, monseñor Zornoza, que sepamos, no ha presentado ninguna denuncia contra Antonio Casado".

García Berbel recuerda al Diario de Cádiz que, "Don Antonio Casado tiene, como todos los ciudadanos, el derecho a la preunción de inocencia. Las afirmaciones gratuitas, sin fundamento ni contraste, vulneran este derecho fundamental"

El letrado asegura que las actuaciones judiciales, que instruye el juzgado de Barbate, están bajo secreto de sumario. Por eso, manifiesta su "sorpresa e indignación ante la posibilidad de que se hayan filtrado a la prensa datos o hechos sobre los que esta parte no tiene conocimiento y que se divulguen en forma de noticias no contrastadas".

Por eso, el abogado concluye: "Esta forma de proceder, además de atentar contra la fama y el honor de D. Antonio Casado Delgado, puede perjudicar la instrucción de esa causa penal"





Texto íntegro del comunicado

1.- El primer compromiso ético de los periodistas es el respeto a la verdad. El viernes 11 de Enero de 2019 Diario de Cádiz publicó en portada una noticia sobre D. ANTONIO CASADO DELGADO, cliente y representado por este despacho, cuyo contenido no se ajusta a la realidad..

2.-La versión de los hechos expuestos en la noticia es deformada, por lo que mostramos nuestra queja y réplica a las inexactitudes.

3.- El falso que D. ANTONIO CASADO DELGADO "presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Veger de la Frontera", tal y como se afirma.

4.- Es falso que D. ANTONIO CASADO DELGADO " fue apartado de sus responsabilidades como párroco por el obispado de Cádiz y Ceuta"

5.- D. ANTONIO CASADO DELGADO, pendiente de una intervención quirúrgica, presentó voluntariamente la renuncia como párroco del Divino Salvador de Veger de la Frontera el 25 de Mayo de 2018.

6.- A D. ANTONIO CASADO DELGADO no se le ha comunicado al día de hoy la imputación de ningún hecho delictivo, por lo que es falso, como se ha difundido, que "esté investigado por apropiación indebida" en la jurisdicción penal.

7.- D. ANTONIO CASADO DELGADO tiene, como todos los ciudadanos, el derecho a la presunción de inocencia. Las afirmaciones gratuitas, sin fundamento ni contraste, vulneran este derecho fundamental

8.- El Obispado de Cádiz dirige una investigación interna para aclarar la gestión patrimonial de los bienes, propiedades, cuentas corrientes, operaciones bancarias y financieras realizadas por las parroquias de buena parte del territorio de Cádiz, entre ellas, las que regía D. ANTONIO CASADO DELGADO en Veger de la Frontera.

9.-Recientemente hemos tenido noticias de que por oficio de fecha 24 de Julio, la Santa Sede conminó al obispo de Cádiz y Ceuta a poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho delictivo del que tuviera conocimiento. El obispo de Cádiz Mons. Zornoza, que sepamos, no ha presentado ninguna denuncia contra D. ANTONIO CASADO DELGADO.

10. Desconocemos las actuaciones judiciales que pueda haber en las diligencias previas que instruye el juzgado de Barbate a los que se refiere la noticia y que están bajo secreto.D. ANTONIO CASADO DELGADO no ha declarado en ese procedimiento. Manifestamos nuestra sorpresa e indignación ante la posibilidad de que se hayan filtrado a la prensa datos o hechos sobre los que esta parte no tiene conocimiento y que se divulguen en forma de noticias no contrastadas.

Esta forma de proceder, además de atentar contra la fama y el honor de D. ANTONIO CASADO DELGADO, puede perjudicar la instrucción de esa causa penal.

Antonio García-Berbel Molina

Abogado/Dr. en Derecho