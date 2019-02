El Arzobispo de Valencia inaugura la visita pastoral a la Marina Alta como un "acontecimiento de gracia"

(Archivalencia).- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, inauguró anoche con una eucaristía concelebrada por sus obispos auxiliares y una treintena de sacerdotes en Benissa, en la iglesia de la Purísima Concepción y San Pedro Apóstol, popularmente conocida como "Purísima Xiqueta", la visita pastoral que realizará durante todo el mes de febrero al arciprestazgo 35 "Preciosísima Sang", en la comarca de La Marina Alta.

Con el templo completamente lleno por centenares de feligreses de las distintas comunidades parroquiales del arciprestazgo, el Arzobispo les expresó en la homilía su gratitud y su "alegría muy grande" por llevar a cabo él y sus obispos auxiliares la visita pastoral, que describió como un "acontecimiento de gracia y de amor, porque venimos para conoceros y amaros más para serviros mejor".

"No es una visita protocolaria, venimos en nombre del Señor para con el Señor conoceros más, porque lo que no se conoce no se ama, y queremos conoceros más para amaros más, compartir con vosotros vuestras esperanzas y alegrías, vuestros dolores y sufrimientos", precisó.

Además, resaltó que en la visita pastoral "venimos a compartir con vosotros el gozo de ser Iglesia y la fe viva y única que nos anima" y alentó a todos los fieles del arciprestazgo a rezar para que "la semilla de la Palabra de Dios que traemos en esta visita pastoral dé fruto".

A este respecto, precisó que la visita pastoral es "proclamación, siembra de la palabra de Dios en medio de este arciprestazgo para que crezca y de frutos abundantes para que en la Iglesia, signo e instrumento de Dios, todos se sientan hermanos, unidos, e hijos de un mismo Padre".

"A través de las humildes personas de vuestros obispos, Dios visita a su pueblo", continuó el Cardenal. "¡Qué gozo es ser Iglesia, sentirse Iglesia, vivir la presencia de Dios en torno a todos nosotros!"

Durante las tres semanas de visita pastoral, el Cardenal y los obispos auxiliares recorrerán las localidades integradas en este arciprestazgo, conformado por un total de 48 parroquias, en las que mantendrán encuentros con los párrocos y los distintos grupos de las comunidades parroquiales, así como con colegios, personas enfermas, residencias de mayores, familias y grupos de jóvenes y niños.

El recorrido concluirá el 24 del mismo mes, con otra eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Dénia.