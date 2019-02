Cañizares: “Izquierdas y derechas deberían aprender que la libertad religiosa es básica para una sociedad en paz"

(Archivalencia).- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha animado hoy en la presentación de la campaña por la educación en libertad #Yoelijo a difundirla, sumarse a ella y "no quedarnos parados" porque "hay que defender el derecho a la libertad de enseñanza" y "promover el derecho a la libertad religiosa que es básica para que haya una sociedad auténticamente en paz y convivencia en libertad". "Ésto, que lo aprendan los políticos, todos, derechas e izquierdas, que no lo han aprendido todavía", ha precisado.

Según ha recordado el Arzobispo, "a finales de octubre presentábamos un manifiesto por la libertad de Enseñanza" y "lo hacíamos ante la deriva que va tomando la cuestión de la enseñanza, tanto a nivel nacional como autonómico".

En estos momentos, conforme ha lamentado el Cardenal, la libertad de enseñanza "se ve amenazada por leyes y disposiciones que la conculcan, recortes a universidades estatales, -como por ejemplo el campo de becas o prácticas en los hospitales de la red estatal-, recortes y dificultades múltiples en la clase de religión, desigualdad de trato a los colegios diocesanos, y la aprobación de una ley liberticida, por parte de las Cortes Valencianas, que impone dictatorialmente la ideología de género en todos los niveles de educación".

Ante esta situación, "queremos defender, sobre todo y ante todo, la libertad, no queremos ser esclavos como en Venezuela, queremos ser libres, enteramente libres y, por eso, la razón de ser de esta campaña", ha asegurado.

Por ello, "apelamos a una libertad fundamental, el derecho de los padres constitucionalmente reconocido que debe garantizarse de manera eficaz, derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas". En consecuencia, "no es la Administración, el Estado, el que decide o concede como gracia esa libertad a los padres porque es un derecho inalienable".

Así, "en el ejercicio pleno de la libertad de enseñanza se juega la libertad de la sociedad", según el Cardenal, que ha indicado que "recortes o impedimentos a la libertad de enseñanza afectan de manera decisiva a la familia, y la pone en peligro".

Igualmente, "la enseñanza religiosa ha de verse como ejercicio de la libertad de enseñanza y de la libertad de los padres; no porque haya un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, ni mucho menos". En este sentido, el cardenal Cañizares ha recordado, como ejemplo, el caso del actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "quien dijo, cuando fue elegido como candidato del Partido Socialista, que no llevaba a sus hijos a clase de Religión porque no estaba de acuerdo con los acuerdos de la Santa Sede y el Estado español". Según ha matizado el Arzobispo "se equivocó", porque "no es cuestión de acuerdos, es cuestión de la Constitución, es cuestión de derechos fundamentales que usted debe respetar, y si usted no quiere elegir, perfectamente está en su derecho, pero usted debe respetar", ha señalado.

Asimismo, el titular de la archidiócesis de Valencia ha hecho referencia a que "lo religioso va más allá de los actos típicos de predicación o de culto" porque "repercute en los campos de la educación, de servicio y compromisos sociales, en la cultura". Por ello, ha indicado que es "fundamental insistir en el valor social y humanizador de la fe".

Así, "promover este derecho a la libertad religiosa es básico para realmente que haya una sociedad auténticamente en paz" y, es precisamente, "lo que nos está diciendo en estos precisos momentos el papa Francisco en su viaje a Dubai: libertad religiosa para que haya paz, para que haya convivencia, una convivencia en libertad".

Ideología de género

Por eso, "imponer como tratan de imponer con penalizaciones terribles la ideología de género es algo que no podemos aguantar, no podemos tolerarlo y es preciso movilizarse". "Imponer una antropología a través de la enseñanza es un crimen, porque realmente vulnera la conciencia en los años más tempranos de la vida y la modela conforme unas convicciones que no son las que ayudan a crecer en humanidad, en verdad, en libertad". Por eso , "me sumo a esta campaña y por eso pido a todos que la difundáis, no solamente por las redes sociales, sino también por televisión, por medios de comunicación, con conferencias, con artículos, de mil maneras".

"La amenaza más grande que en estos momentos tiene la humanidad es precisamente la amenaza de la ideología de género y esto es gravísimo, porque conduce al deterioro de nuestra humanidad, sin hombres ni sociedad, y sin hombres no hay convivencia, sin hombres realmente no habrá una enseñanza verdaderamente humana y humanizadora", ha señalado.

Finalmente, el Cardenal ha asegurado que "tenemos la obligación moral para con nosotros y con nuestra sociedad de ofrecer una enseñanza de calidad porque tenemos una identidad que es mostrar el Evangelio que hace hombres y mujeres nuevas, con la novedad que nos enseña Jesucristo, que es la novedad más grande que conduce a la paz y a la felicidad".

La campaña #Yoelijo cuenta con el apoyo de 730 colegios y más de 150.000 familias de la Comunitat Valenciana y agrupa a un amplio colectivo de ciudadanos a través del Arzobispado de Valencia y los obispados de Segorbe-Castellón y Orihuela Alicante, la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y la Universidad CEU Cardenal Herrera, Escuelas Católicas Comunitat Valenciana, la Federación de Centros Educativos de Valencia (Feceval), CONCAPA Comunidad Valenciana y la Fundación San Vicente Mártir de Colegios Diocesanos.