El cardenal Cañizares apela a la responsabilidad ante la emergencia educativa

(Diócesis de Valencia).- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha señalado hoy que "diversas instituciones y entidades preocupadas y comprometidas por la educación y la enseñanza, hemos creído conveniente hacer un llamamiento a la opinión pública y una aportación a la sociedad sobre la libertad educativa. Lo hacemos conscientes de nuestra responsabilidad en la sociedad y para la sociedad, no en contra de nadie", durante la lectura del manifiesto "Por una educación en libertad", firmado por diferentes asociaciones, entidades sociales e instituciones educativas.

Así, el Cardenal ha destacado que "el tema educativo es una emergencia, no sólo en nuestro país, si no en todos los países", una realidad que debería estar "entre las preocupaciones de todas las fuerzas sociales y políticas en estos momentos", y ha puntualizado que "emergencia no es un término peyorativo, si no de urgencia. En la actualidad no se lleva a cabo una verdadera educación de la persona al servicio del bien común. Lo importante no es si los alumnos se saben más o menos datos sino si saben comportarse como personas humanas libres, conscientes y creadoras de una nueva sociedad, hecha de hombres nuevos con un nuevo estilo de vivir".

El Arzobispo de Valencia ha señalado que el manifiesto "se refiere tanto a la enseñanza de las escuelas católicas, la enseñanza concertada y la privada, como también a la enseñanza pública, porque una enseñanza pública que no ayuda a los alumnos a ser libres desde la verdad y desde una cooperación al bien común no puede llamarse como tal, de ahí la `emergencia educativa´ que sufre nuestra sociedad y la necesidad de buscar una "educación en libertad para formar personas libres, conscientes y creadoras, como servicio a la sociedad y al bien común".





Los firmantes del manifiesto (Víctor Gutiérrez/Avan)

Manifiesto "Por una educación en libertad"

Por su parte, Vicenta Rodríguez, Secretaria Autonómica de Escuelas Católicas, ha leído el manifiesto "Por una educación en libertad", en el que se reclama "la garantía del derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, tanto en la escuela de titularidad pública como en la escuela de iniciativa social". Un derecho que "incluye la garantía de la enseñanza religiosa escolar, que será de oferta obligatoria para los centros y elección voluntaria para los alumnos".

Igualmente, el manifiesto reclama la garantía de una "oferta educativa plural", de "la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios constitucionales", así como la "obligación de los poderes públicos para promover las condiciones para la libertad de enseñanza" y de "garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a la educación".

El manifiesto, presentado en la sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha sido firmado por el Arzobispado de Valencia, los obispados de Segorbe-Castellón y Orihuela Alicante, la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, la Universidad CEU Cardenal Herrera, Escuelas Católicas Comunitat Valenciana, la Federación de Centros Educativos de Valencia (Feceval), CONCAPA Comunidad Valenciana y los Colegios Diocesanos de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana.

En el acto han participado junto al cardenal Cañizares, el rector de la Universidad Católica de Valencia, Jose Manuel Pagán; el director Proyección Social y Cultural de la Universidad CEU-UCH, Vicente Navarro Luján; la secretaria autonómica de Escuelas Católica, Vicente Rodríguez y el presidente de FCAPA, Vicente Morro, así como los delegados de educación de las diócesis de la Comunidad Valenciana y representantes de las diferentes asociaciones y entidades firmantes del manifiesto.





Presentación del manifiesto (Víctor Gutiérrez/Avan)