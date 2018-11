Comillas homenajea a los padres de la Constitución en su 40 aniversario

(Universidad Pontificia Comillas).- La Universidad Pontificia Comillas ha nombrado doctores honoris causa a Miguel Herrero de Miñón, Miquel Roca i Junyent y José Pedro Pérez-Llorca, los tres juristas considerados padres de la Constitución. De esta forma, la universidad y su Facultad de Derecho (Comillas ICADE) ha homenajeado a la Constitución de 1978 en su 40 aniversario.

En su intervención, Herrero de Miñón destacó que "la Constitución otorgó estabilidad política y un marco adecuado para la prosperidad económica y social", porque "cuando una obra es buena, importa más que los obreros". "Fuimos orgullosos escribanos de lo que quería y dictaba la conciencia colectiva de nuestros pueblos: culminar la transición a la plenitud democrática con una Constitución que diera cabida a todos los españoles deseosos de convivir en paz".

Roca definió la Constitución como "la garantía para todos y no el problema" en respuesta a aquellos que desean reformarla. "Nada puede hacerse a su margen y garantiza que se proyecta más allá de los tiempo de su elaboración. Con ella se garantizó el derecho a la libertad, al pluralismo y al progreso".

Por su parte, José Pedro Pérez-Llorca ha advertido del éxito que supuso la consecución de la Carta Magna y, en línea con los otros dos honoris causa, advirtió que "nunca hasta ahora hemos conseguido los españoles finalizar con éxito una reforma constitucional". Además, "La Constitución de 1978 no se merece acabar como otras anteriores", y recordó que su elaboración de abordó de forma pacífica y de consenso, e instauraron una etapa caracterizadas por procesos democráticos limpios, haciendo que comenzara el periodo más decisivo de nuestra historia".

Los nuevos doctores, el rector y sus acompañantes

Los padrinos de los doctores fueron los profesores de Derecho de Comillas ICADE Isabel Álvarez Vélez, Federico de Montalvo e Ignacio Astarloa, que alabaron las trayectorias vitales y políticas de la terna. Astarloa, que apadrinó a Pérez-Llorca, enfatizó "la solidez con la que los constituyentes sustituyeron el gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes, edificando un Estado de Derecho que, con todos sus defectos, es uno de los más sólidos del mundo".

Álvarez Vélez, que amadrinó a Rodríguez de Miñón, también se refirió a la solidez de la Constitución que, "a pesar de sus defectos y carencias, ha permitido un periodo de convivencia y bienestar verdaderamente insólitos". Por último, Federico de Montalvo avisó de que los presentes estaban en presencia "de un hombre agradable, inteligente y ambicioso, que ha hecho del consenso y del acuerdo su razón de ser, como en la vida política como más tarde en la profesional".

El acto fue clausurado por el rector de la Universidad Pontificia Comillas, Julio L. Martínez, SJ, que resaltó "los valores perennes de la justicia, el diálogo, la amistad cívica y el bien común, por los que se desvivieron en su servicio al pueblo español estos tres padres de la Constitución". Martínez subrayó que "nuestros mayores hicieron política del bien común, con acuerdos que exigieron sacrificios, generosidad y confianza mutua".

Discurso del Excmo. Dr. P. Julio L. Martínez, SJ. Rector de la Universidad Pontificia Comillas

Queridos Doctores, Eminencia Reverendísima, Presidente González, Patronos, Auto-ridades Políticas, Académicas y del Mundo Profesional y Empresarial, Profesores, Es-tudiantes, Personal de Administración y Servicio, Señoras y Señores:



Acabamos de investir como doctores honoris causa por la Universidad Pontificia Comi-llas a propuesta de su Facultad de Derecho Comillas ICADE a tres hombres que están entre las grandes personalidades del mundo político español de los últimos cuarenta años y que también han servido generosamente a España como eminentes juristas.

Muchos de los presentes recordamos la brillantísima dialéctica y erudición de Herrero o la inteligente finura de Roca en debates que forman parte de nuestro mejor parlamen-tarismo, o a Pérez-Llorca como eficaz y elegante ministro de hasta tres ministerios en los gobiernos de Suárez y de Calvo Sotelo. Las excelentes laudatios de la madrina, la profesora Álvarez, y los dos padrinos, los profesores Montalvo y Astarloa, nos han tras-mitido con concisión y afecto los impresionantes méritos que atesoran los tres.



En el 40º aniversario de nuestra Constitución, este reconocimiento cargado de home-naje y gratitud, aviva muchas experiencias, personas y acontecimientos que, en reali-dad y de verdad, son los que hacen posible que los españoles podamos celebrar este cumpleaños, y densifica la conciencia de pertenecer a una gran nación, con sus luces y sombras, pero con un lado luminoso que tantas veces renunciamos a ver.



Recordar es volver a pasar por el corazón. Pero para que eso ocurra alguien tiene que facilitarnos el alcance de los hechos y los contextos donde cobran sentido. Afortuna-damente, no sólo es capaz de «saborear» internamente el recuerdo quien en algún momento ha vivido algo, sino también aquel que, sin haberlo vivido personalmente, se acerca con cariño e interés a la historia concreta. Por eso, siendo este acto para honrar a tres personas, busca sembrar la pasión del mayor servicio a la sociedad en los bri-llantes estudiantes de la Universidad jesuita de Madrid.

Pérez Llorca



Recordar con verdadero sentido histórico permite distinguir lo esencial de lo acciden-tal, lo principal y lo secundario, los valores perennes de algo y su expresión condicio-nada por el tiempo y, por ello, caduca.



En el caso de nuestra Transición y su obra e institución principal, la Constitución de 1978, quiero esta mañana resaltar los valores perennes de la justicia, el diálogo, la amistad cívica y el bien común, por los que se desvivieron en su servicio al pueblo

español estos tres padres de la Constitución que ya son parte de nuestro ilustre claus-tro. Reconocer en ellos esas actitudes no nos debe llevar a un manido «cualquier tiempo pasado fue mejor», sino a proclamar que la política es una de las formas más altas de la caridad.

En primer lugar, está la dedicación de nuestros tres doctores al derecho y la justi-cia. Ubi societas, ibi ius: «Donde hay sociedad hay derecho» y por ende personas que se dedican a él. La experiencia humana dice que sin sistema jurídico no es posible la convivencia, la participación y aún menos la democracia. Y en él tiene su lugar preemi-nente, como ley de leyes, la Constitución que crea el marco de referencia normativo fundamental, con valores y reglas de juego que hacen posible un proyecto compartido, e impiden que las dificultades, los ataques internos o externos, los eventuales retrocesos o contratiempos que nunca faltan, echen por tierra el proyecto de convivencia forjado con tanta ilusión y esfuerzo, a veces incluso con sangre, sudor y lágrimas.

Con discreción y casi como la sombra, que acompaña sin molestar, la Constitución está vigente en los tiempos de bonanza y de construcción positiva; pero su fortaleza y valor incalculable se aprecia, sobre todo, en los tiempos en que arrecian desafíos radicales.

Uno de esos tiempos recios lo estamos viviendo en España con el desafío indepen-dentista catalán. No podemos dudar de que saltarse la Constitución supone romper con la democracia. Ésta no es una frase más. Bien es verdad que la «ciudad del hombre» no se promueve sólo con relaciones de derechos y deberes, sino que precisa de relaciones de gratuidad, generosidad y co-munión. No basta decir que la justicia no es una vía alternativa o paralela al amor, hace falta decir que la justicia es intrínseca a la caridad. Como dijo san Pablo VI, la justicia es la «medida mínima» de la caridad. En efecto, el amor siempre será nece-sario, incluso en la sociedad más justa, pero nunca sustituirá a la justicia. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el amor.

Doctorado a Roca



Sólo en el marco que crean el derecho y la justicia puede darse un auténtico diálogo político, en pos de la verdad, porque ésta es «logos que crea diá-logos y, por tanto, comunicación y comunión» (Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 4). Verdad entendida como veracidad y como búsqueda con integridad y rectitud del bien posible para la comunidad. Nos damos cuenta de que en la praxis política un «procedimiento argu-mental sensible a la verdad» (como lo llama Habermas) es harto difícil porque, entre otras razones, sus actores (preferentemente partidos políticos) tienen como uno de

sus objetivos principales la consecución de mayorías, y éstas no se logran sin satis-facer intereses particulares. La sensibilidad hacia la verdad es erosionada por los in-tereses de parte que no dejan de ser tales, aunque se los disfrace de intereses del conjunto de la sociedad (como hace el populismo) o aunque vengan con el aval de las encuestas de opinión. También cae derrotada la verdad cuando se da por sentado que el valor de un buen discurso reside solamente en su eficacia persuasiva, y, por tanto, no importa engañar (hacer parecer justo lo injusto o bueno lo malo), con tal de persuadir. Sin verdad no hay justicia y el diálogo se vuelve una farsa.



Ahora bien, ¿cómo vamos a dialogar si no nos fiamos unos de otros? El diálogo también necesita de la «amistad cívica» como condición social de posibilidad. El concepto se remonta a Aristóteles, pasando por Santo Tomás, y señala que el sig-nificado profundo de la convivencia civil y política no surge inmediatamente del elenco de los derechos y deberes, toda vez que el campo del derecho es el de la tutela del interés y el respeto exterior, el de la protección de los bienes materiales y su distribución según reglas establecidas, y el campo de la amistad es el de la do-nación, la confianza y la gratuidad.





La «amistad cívica» es hermana de la concordia, y juntas dan tierra fértil para el principio fraternidad, que redimensiona los principios de libertad e igualdad. Esa "amistad cívica" que con tanta potencia floreció en la Transición y de la que nuestros eminentes doctores fueron constructores leales y eficaces, sostuvo el consenso constitucional, en el que muchos de las presentes participaron, pero que hoy está bastante enferma en España y en el conjunto de Europa. Sin ella, vamos sin rumbo.

Los tres valores referidos -justicia, diálogo y amistad cívica- llaman al bien del vivir social, al bien común. El bien de ese «todos nosotros», formado por individuos, fami-lias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social. El bien común, más que adaptarse a las preferencias de individuos y grupos, es el que proporciona el criterio para evaluar tales preferencias. De ahí que la libertad siempre ha de tener directa relación con el bien y no pueda reposar en una pura autorrealiza-ción personal, ni pueda expresarse la libertad soberana de un pueblo sólo con lo que desea una parte de él. Esas manipulaciones del bien común y del sujeto pueblo son viajes hacia el abismo que dañan al pluralismo y a la democracia misma. Trabajar por el bien común empieza por cuidar ese conjunto de instituciones que estructuran jurí-dica, civil, política y culturalmente la vida social, a los distintos niveles del Estado.

Herrero de Miñón



Es«el servicio del Estado, que trasciende todo partido», como ha escrito el Dr. Herrero y Rodríguez de Miñón. Nuestros doctores han comprendido que, si el bien común consiste en el completo rango de condiciones que facilitan la realización humana, hay una parcela de él que compete al Estado, a la que el Concilio Vaticano II llamó «orden público» y que tam-bién se ha denominado «bien común subsidiario», sin la cual no es posible caminar hacia el bien común. El bien común subsidiario es tarea de la política (condición de lo humano cuyo objeto es la convivencia social y cuyo recurso es el ejercicio del po-der). Una política que nunca puede prescindir de la ética. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que res-ponda a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades. Ésta es la vía institucional -también política, podría-mos decir- de la caridad, no menos cualificada y decisiva de lo que pueda ser la cari-dad que encuentra directamente al prójimo fuera de las mediaciones institucionales de la polis, como ha explicado el papa Benedicto XVI.



En la Transición, nuestros mayores hicieron política del bien común, con acuerdos que exigieron sacrificios, generosidad y confianza mutua; no se dedicaron a defender sus intereses particulares. Hay dos personas de especial trascendencia: el Rey Juan Car-los y el Presidente Adolfo Suárez. Junto a ellos hay otros muchos, algunos aquí o presentes a través de familiares, pero hoy, en la sede de esta Universidad de la Iglesia, quisiera recordar al Cardenal Tarancón y su memorable homilía en la Misa de Coro-nación del Rey Juan Carlos.



En unas memorias no concluidas, el P. Martín Patino, mano derecha del Cardenal en aquellos años, que da nombre a la Cátedra de la Cultura del Encuentro de nuestra Universidad, dice de aquella trascendental homilía: «Su espíritu sintonizaba perfectamente con la "nueva época" proclamada por el Rey en las Cortes y con un proyecto de reconciliación acreditado en sus más de veinticinco años de obispo. Ni el cardenal ni ninguno de sus colaboradores tuvimos el menor conocimiento del discurso del Rey y, sin embargo, la sintonía de ambos fue absoluta. Aquellos dos protagonistas del primer paso hacia la democracia representaban a dos mundos que durante varios siglos habían permanecido enzarzados en discrepancias y aun luchas por el poder.

Recuerdo siempre con cierta emoción el valor que atribuía el llorado general Gutiérrez

Mellado a quien se las escuché varias veces: "para mí los dos documentos básicos de la transición política son sin duda el discurso del Rey del día 22 y la homilía del cardenal Tarancón en el templo de los Jerónimos"».



Y el filósofo Julián Marías se alegraba de que la Iglesia mostrara su verdadero rostro espiritual: «Los españoles hemos asistido al nacimiento de una obra maestra de vida pública; la homilía del cardenal en los Jerónimos, palabras en las que la Iglesia espa-ñola se ha presentado estrictamente en cuanto tal, en que se ha atrevido a hacer apelación a la religión católica y nada más, segregándose de la esfera del poder -o de la lucha por el poder- y mostrando, precisamente con ello, su importancia para la vida en este mundo. La invocación enérgica y serena a la veracidad, a la libertad, a la justicia, a la concordia, ha significado el ejercicio de la autoridad religiosa, la procla-mación del poder espiritual...».



Delante de quien en la actualidad es Cardenal Arzobispo de Madrid, las palabras de Tarancón merecen su lugar en este acto solemne. Con voz firme, como quien sabía que estaban en juego las condiciones de posibilidad para la justicia, el diálogo, la amistad cívica y el bien común, se dirigió al Rey diciéndole:



«En esta hora tan decisiva para Vos y para España, permitidme, señor, que diga públicamente lo que quien es pastor de vuestra alma pide para el que es, en lo civil, su soberano.





─ Pido que seáis el Rey de todos los españoles, de todos los que se sienten hijos de la Madre Patria, de todos cuantos desean convivir, sin privilegios ni distinciones en el mutuo respeto y amor.



─ Pido también, señor, que, si en este amor hay algunos privilegiados, estos sean los que más lo necesitan: los pobres, los ignorantes, los despreciados: aquellos a quienes nadie parece amar.



─ Pido para Vos, señor, que acertéis, a la hora de promover la formación de todos los españoles, para que sintiéndose responsables del bien común, sepan ejer-cer su iniciativa y utilizar su libertad en orden al bien de la comunidad.



─ Pido para Vos acierto y discreción para abrir caminos de futuro de la Patria para que, de acuerdo con la naturaleza humana y la voluntad de Dios, las estructuras jurídico-políticas ofrezcan a todos los ciudadanos la posibilidad de participar libre y activamente en la vida del país...

─ Pido, finalmente, señor, que nosotros, como hombres de Iglesia, y Vos como hom-bre de Gobierno, acertemos en unas relaciones que respeten la mutua autono-mía y libertad, sin que ello obste para la mutua y fecunda colaboración...

Hoy nos viene especialmente bien cultivar la memoria agradecida hacia nuestra Cons-titución y los que la hicieron posible, para reconocer las actitudes y los valores que allí se pusieron en práctica. Porque el amor está bien ponerlo en palabras, pero sobre todo hay que ponerlo en obras, me atrevo a decir que la fidelidad y la memoria agra-decida a nuestra Constitución, es también una invitación a acoger, servir y amar a los que en nuestra tierra hoy son últimos y no pueden participar de ese bienestar al que todos somos llamados. Y a compartir la memoria viva con las generaciones de jóvenes buenos e inteligentes como los que hoy participan en este solemne acto, que van a ser los líderes de un futuro próximo y que, porque nacieron en democracia y libertad, no experimentaron en propia carne los trabajos que llevaron a ellas. Como rector vues-tro os digo: trabajar por el bien común, como Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien, es una llamada acuciante y profunda del Evangelio.



Desde luego, no se trata de repetir miméticamente lo realizado hace cuarenta años, ni de mirar nostálgicamente a aquellos tiempos para, comparándonos, caer en la apatía. Tampoco se trata de creer ilusamente que nuestra Ley de leyes sea perfecta (ninguna obra humana lo es) o que nunca vaya a necesitar actualización. Pero conviene no confundir la crisis del cambio de era en que estamos metidos con la crisis del marco constitucional.

Es la primera la que está en pleno auge, no la segunda. Claro que llegará el momento de hacer cambios teniendo en cuenta cómo se van alterando los parámetros que marcan la vida política, económica y social. Pero ojalá que sean he-chos desde los valores fundamentales que animaron los pactos constitucionales. El arte será ir haciendo camino de futuro, en el presente y apoyados en la memoria vivificante de nuestra mejor historia, en la que nos reconocemos capaces de renuncias y esfuerzos solidarios, de salidas de nuestros intereses particulares para dialogar en amistad cívica hacia el bien común, dentro del derecho y la justicia.



Miguel Herrero, José Pedro Pérez-Llorca y Miquel Roca: ustedes fueron capaces de entregar lo mejor de sí mismos a nuestra sociedad, a fondo perdido. Hoy les homena-jeamos y se lo agradecemos. Sientan nuestro sincero reconocimiento como expresión de nuestra gran gratitud, la máxima expresión de la justicia. Muchas gracias.

