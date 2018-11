I Jornada contra la Violencia de Género en la UPSA

(UPSA).- La Universidad Pontificia de Salamanca ha realizado la I Jornada contra la Violencia de Género dirigida a la Comunidad Universitaria. En la inauguración ha estado presente la rectora, Mirian Cortés, acompañada por la coordinadora de la Unidad de Igualdad de la UPSA, Alejandra Melero, y de la decana de la Facultad de Educación, Amparo Jiménez.

La rectora ha expresado la necesidad de mantener viva la misión de la Universidad,"que es "liderar el progreso de la sociedad formando a las jóvenes generaciones que sois el futuro". Para Cortés, "solo un verdadero cambio de mentalidad a través de la cultura, educación y formación podrán ir desplazando las situaciones de violencia sobre la mujer y ganando cuotas de igualdad". En este sentido, según la rectora, "lo primero que hay que hacer es romper la barrera del silencio, reconocer que la violencia de género es un problema social de dimensiones vergonzosas y aportar soluciones".

La coordinadora de la Unidad de Igualdad ha explicado los objetivos por los que trabaja el Servicio de: "conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de llegar a la Comunidad Universitaria con planes específicos dirigidos a la conciliación familiar". Además, la Unidad trabaja por la prevención, detección y asistencia ante casos de violencia de género y acoso sexual o por motivo de género en colaboración con el Servicio de Asistencia Psicológica Sanitaria o el Centro de Orientación Familiar.

La decana de la Facultad de Educación ha expresado la responsabilidad de los educadores para formar de forma integral. Y ha asegurado que "actitudes como la sensibilización, no violencia, empatía, resolución pacífica de conflictos son el centro de los propósitos educativos".

Posteriormente, ha tenido lugar la ponencia 'Jóvenes, amor, violencia... ¿Lo detectas?', a cargo de Jésica Joaquín Rodríguez, psicóloga de la Asociación de Ayuda Integral a la Mujer 'Plaza Mayor' de Salamanca, centro integral de ayuda a víctimas de violencia de género. La psicóloga ha ofrecido una visión del sexismo que actualmente existe, con el objetivo de reconocerlo, y ha detallado la situación actual en cifras: "una mujer es violada en España cada 8 horas y ya son 972 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 hasta hoy". La experta ha explicado que la gente joven empieza muy pronto las relaciones de pareja y las relaciones sexuales son cada vez más tempranas, "pero la violencia es mucho más intensa y muy rápida". Aunque se habla más de estos casos, la realidad, según la psicóloga, es que "hay más chicas jóvenes que sufren violencia de género, por un mal concepto de lo que entienden como amor romántico".

La experta ha llamado la atención sobre casos en los que se puede detectar la escalada de violencia de género, "donde primero sucede el control, los celos, la anulación, abusos sobre la apariencia, lo que disminuye la confianza en la víctima, provoca baja autoestima, pérdida de identidad y luego llega la violencia física realmente alarmante". Y ha detallado ejemplos en los que una mujer sufre violencia de género, pero que son parte invisible del problema, como son: las humillaciones, el chantaje emocional, culpabilizar, el humor sexista, el control, etc.

1 de cada 4 jóvenes de entre 15 y 29 años cree que la violencia de género es una conducta normal en el seno de la pareja, problema que, como ha asegurado, se acrecienta con el uso de las redes sociales "ya que son un elemento de control, donde a la víctima se le seleccionan fotos, amistades, sufre insultos, amenazas...". Como consecuencia, las mujeres que sufren violencia de género tienen también síntomas de depresión y ansiedad "un 70% de mujeres que en algún momento han sufrido este tipo de violencia han pensado en suicidarse, porque el dolor es tan grande que no tiene sentido su vida".

Además, ha explicado cómo detectar cuándo una persona sufre esta violencia: siempre pendiente de su novio, cambios repentinos de humor, se distancia de amistades, justifica los celos, está triste, pasa la mayor parte del tiempo en la habitación, deja de compartir momentos familiares, baja el rendimiento escolar, etc. Y ha instado a las personas del entorno a escuchar a la víctima, "sin juzgar. Es muy importante creerla, ser empático, siempre acompañar y que sea ella que decida lo que quiere hacer".

A continuación se ha desarrollado la conferencia 'Violencia de Género, una realidad contra la que luchar', de la mano de Leire Carcedo y Virginia Galerón, técnicas de Igualdad del Consejo de la Juventud de Castilla y León.

Esta acción ha estado subvencionada por la Junta de CyL (Consejería de Igualdad y Familia), con la colaboración de la Asociación Plaza Mayor de Salamanca y de la Federación Madrileña de Lucha.

Paralelamente, la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca ha celebrado sus fiestas patronales en honor a Santa Catalina.

El vicedecano de la Facultad, Jesús Conderana, se ha referido al papel de la Facultad dentro de la UPSA: "somos pequeños, pero no significa que no tengamos una importantísima función en la Universidad. Gracias al impulso del Papa Francisco, las facultades de Filosofía de España nos hemos reunido para trabajar en red, no para competir entre nosotras, y nosotros queremos liderar ese proyecto de colaboración".

La celebración ha comenzado con una conferencia a cargo de la profesora titular de Ética de la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona, Margarita Mauri, quien ha analizado la 'Educación moral y filosofía de las cosas humanas en Aristóteles'.

La profesora Mauri ha expuesto diferentes ejes vinculados a la teoría aristotélica, especialmente vinculados a su obra 'La Política', con el fin de expresar "la filosofía de las cosas humanas". Uno de estos puntos ha sido la función del individuo en la polis que, según indica, "resueltas ya las cuestiones acerca de la virtud y la felicidad, hay que ver de qué forma se pueden hacer realidad en la Polis, que es donde hay que situar al hombre al que Aristóteles se refiere en la ética y necesita a los demás para su pleno desarrollo". En este sentido, para la profesora, la polis es algo más que una reunión de muchos individuos semejantes, "es una comunidad que tiene por finalidad convivir lo mejor posible".

En su discurso, Margarita Mauri ha analizado la educación moral, la educación por el hábito, la disyuntiva entre pasión-razón, las virtudes desarrolladas en el niño/adulto, la ley y el concepto de felicidad como "aquella actividad que consiste en el ejercicio y uso perfecto de la virtud, y alguien es virtuoso cuando sabe apreciar como bienes los que en realidad son bienes y hace de ellos un buen uso".

La jornada ha finalizado con la presentación del libro 'Francisco de Vitoria. Comentarios a la prima Pars, q. 1-2', editado por los profesores de la UPSA Jesús M. Conderana y Mª Rosa Herrera.