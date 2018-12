Francisco: "Agradezco el trabajo que Scholas está realizando en Irak"

(Scholas Ocurrentes).- Cerca de una quincena de jóvenes estudiantes procedentes de Irak fueron recibidos por el Papa Francisco en audiencia especial, como acto previo al tradicional concierto de Navidad del Vaticano, que este 2018 tiene como uno de sus objetivos apoyar el trabajo que la fundación Scholas Occurrentes lleva adelante con jóvenes que, junto a sus familias viven, han sido desplazados a causa de la violencia del ISIS.

La audiencia con el Papa se llevó a cabo en el marco de una enriquecedora semana de actividades en la cual Scholas Italia está siendo escenario del primer encuentro de integración y convivencia entre estudiantes italianos e iraquíes refugiados.

"Esto que están haciendo es una solución válida para abrir las puertas de los campamentos de refugiados - subrayó el Papa Francisco al dirigirse a todos los presentes en la audiencia - de este modo los jóvenes migrantes pueden ingresar, a través de la educación y la solidaridad, a nuevas sociedades. Agradezco el proyecto que Scholas Occurrentes está realizando en Irak".

En el encuentro los jóvenes de Irak tuvieron la ocasión de compartir sus experiencias, así como transmitirle su visión particular como parte de una generación que está llamada a la reconstrucción del tejido social, tras cruentos años de conflicto armado, una generación capaz de facilitar el diálogo, la cohesión social, la reconciliación y la construcción de paz.

"Mi sueño es permanecer en Irak; no estoy obligada a quedarme. Quiero quedarme ahí para dar mi contribución, para reconstruir el futuro de mi país", expresaba Maryo Polus una estudiante iraquí de 15 años, quien ve ahora ante el encuentro con el Santo Padre un aliciente más para reforzar sus propósitos.

"Como representantes de estudiantes en Irak, estamos muy emocionados de haber tenido la oportunidad de conocer al Santo Padre, nunca imaginé esto; espero que el Papa rece para que todos los jóvenes iraquíes puedan tener educación", expresó emocionada Maryam Shabo, una de las estudiantes iraquíes de 18 años de Erbil, que llegó a Roma el pasado miércoles junto a al resto de sus compañeros desde Irak.

El mes pasado el equipo de Scholas Italia viajó a la ciudad de Erbil, Kurdistán iraquí, para realizar una primera etapa de diagnóstico; en los próximos meses se pondrán en marcha actividades culturales, deportivas, artísticas y sociales, así como de promoción del ejercicio de la ciudadanía. El objetivo del programa es el fortalecimiento de la capacidad crítica y el comportamiento social a través de los valores de la "cultura del encuentro", así como capacitar a los jóvenes para que puedan ser embajadores de la cultura del diálogo, difundir la cultura del retorno.

Cabe destacar que este encuentro con jóvenes iraquíes tiene lugar a menos de un mes del encuentro del papa con el recién elegido presidente de Irak, Barham Saleh, el pasado 24 de noviembre, cuando se "evocaron los desarrollos positivos de la situación política, observando la importancia de realizar esfuerzos conjuntos, con el apoyo de la comunidad internacional, para hacer frente a los desafíos del proceso de reconciliación a fin de promover la unidad nacional", según comunicado de prensa de la Santa Sede.

🇮🇹 «Fare una rete con l'educazione è un'ottima soluzione per aprire le porte ai rifugiati, per permettere che i giovani migranti possano far parte di nuove società, e trovino la solidarietà e la generosità che poi loro promuoveranno» @Pontifex_it pic.twitter.com/xlIjewVk0h