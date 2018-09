Braulio Rodríguez: "La afirmación de que Francisco no presenta la justa doctrina no se corresponde a la realidad"

(Archidiócesis de Toledo).- El Arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, ha leído una declaración de adhesión al Papa Francisco al finalizar la Misa de apertura de Curso en los Institutos de Teología y Ciencias Religiosas.

Palabras de adhesión del arzobispo de Toledo, Primado de España, al Papa Francisco

"Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y cuantos sufren, son a la vez los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias de los discípulos de Jesús. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres y mujeres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el Reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia" (Gaudium et Spes 1).

Desde que se escribió este texto, todos los Papas se han dejado guiar en el ministerio salvífico que Cristo les ha encomendado, por la idea de la solidaridad de la Iglesia Católica con toda la humanidad. El Papa Francisco es el primer pastor universal de la Iglesia que aporta al ministerio petrino la mentalidad y la experiencia de un hispano-americano y, por tanto, puede añadir a la intención del Concilio una nueva dimensión en su realización.

Además, como en otros Papas, es inevitable que aquel en el que hoy vive Pedro, la roca, sea también piedra de escándalo, porque "la palabra de Dios tiene que ser anunciada, tanto si se quiere oírla como si no" (2 Timoteo 4,2). Pero el Papa es también portador de esperanza para los cristianos y para el mundo, porque: "Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella". Y quien dice que el Papa Francisco no presenta correctamente las tesis de la justa doctrina o incluso que las calla, su afirmación no corresponde a la realidad de las cosas.

Braulio Rodríguez Plaza

Arzobispo de Toledo, Primado de España