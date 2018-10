Osoro: "Yo no puedo oponerme al derecho de la familia a enterrar a Franco en la cripta de La Almudena"

(Jesús Bastante).- La familia de Francisco Franco quiere que los restos del dictador reposen en la cripta de la catedral de La Almudena, si finalmente se exhuman sus restos del Valle de los Caídos. Una jugada perfecta para 'molestar' al Gobierno y poner en un brete a la Iglesia.

¿Podría la Iglesia prohibir que Franco sea enterrado en la cripta de La Almudena? El cardenal de Madrid, Carlos Osoro, ha sido rotundo este mediodía en Madrid: "Yo no puedo oponerme al derecho de la familia a sepultarlo en la cripta, porque allí tiene la familia Franco una tumba".

Y es que la familia cuenta con un panteón en este lugar, y el trámite cumpliría con el decreto ley aprobado a finales de agosto por el Gobierno. La familia del dictador cuenta con un panteón en ese lugar, con capacidad para albergar hasta cuatro cuerpos. Por el momento, allí están enterrados el marqués de Villaverde y su mujer, la única hija del dictador, Carmen Franco (fallecida hace pocos meses).

Preguntado sobre si el hipotético traslado de los restos a la cripta podrían convertir al templo en un lugar de peregrinación de nostálgicos del régimen, el cardenal de Madrid insistió en que "no tengo nada que decir, es un tema que se tiene que resolver entre el gobierno y la familia. Yo no sé absolutamente nada del tema".

Osoro sí quiso dejar claro que el enterramiento, de darse, no sería en la catedral, "sino en la cripta". Un matiz importante porque, desde la reforma del Código de Derecho Canónico de 1983, no se pueden enterrar cadáveres en las iglesias, con la salvedad del Papa o los obispos. "Yo no puedo oponerme al derecho que tiene la familia de sepultarse en la cripta, que no es la catedral", añadió el purpurado, quien insistió en la tesis que ha mantenido desde el principio de la polémica.

"La Iglesia ha acogido a todas las personas a lo largo de su historia en sus cementerios, incluso a no creyentes", aunque "el Gobierno no se ha puesto en contacto conmigo para nada, y la familia tampoco".

No opina lo mismo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien en declaraciones a La Sexta subrayaba que "no es sensato que la iglesia ofrezca la catedral de la Almudena para enterrar a Franco, y que se convierta en lugar de culto al fascismo".

"Una democracia no se puede permitir un cementerio de Estado a un dictador", recalcó Iglesias, quien añadió que "quienes reciben homenajes son los luchadores por la libertad y la democracia".