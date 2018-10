El Obispado de Bilbao niega las acusaciones de Juan Cuatrecasas, y éste se reafirma: "Mentira tras mentira"

(Jesús Bastante).- "El Opus Dei y el Obispado de Bilbao han querido tapar el 'caso Gaztelueta'". La entrevista de RD con Juan Cuatrecasas, en la víspera del juicio por los abusos contra su hijo, ha desatado la respuesta, en forma de comunicado, del Obispado de Bilbao, y la consecuente contestación por parte del padre de 'Asier'.

"Ante las declaraciones públicas realizadas por el Sr. Juan Cuatrecasas en las que acusa al Obispado de Bilbao de querer silenciar el denominado `caso Gaztelueta´ y al obispo, D. Mario Iceta de mentir, este Obispado quiere manifestar lo siguiente", afirma la diócesis en una nota de seis puntos.

Por su interés, los reproducimos por separado, con la respuesta de Cuatrecasas a cada uno de ellos. Dejamos a nuestros lectores las conclusiones:



1.-La familia jamás ha solicitado una entrevista con el obispo diocesano. Es más, el verano de 2016 el obispo diocesano contactó con un jesuita en relación con la familia para concertar una reunión. D. Juan Cuatrecasas declinó la invitación.



Respuesta de Cuatrecasas:

No creo que un obispo que conoce un abuso sexual en su diócesis, porque sabemos conocía este caso de mucho más atrás, tenga que esperar a que la familia pida una reunión, le concierne a él pedirla. Este señor estaba enterado del caso desde 2012 ó 13, aunque lo niegue.

Por otro lado, yo efectivamente decliné una invitación, pero fue en verano de 2016, es decir, mucho después de que él jamás nos haya citado a ninguna reunión ni se haya interesado por nosotros, lo cual de un pastor de la Iglesia dice muy poco.

2.-El anterior Vicario General, D. Ángel Mari Unzueta, ha estado en contacto con la familia y siempre disponible para colaborar en lo que fuera necesario, informando en todo momento al obispo de las gestiones que se iban realizando.

Respuesta de Cuatrecasas

El vicario general, Angel maría Unzueta, es verdad que ha estado en contacto, pero no ha sido a instancias de él, sino porque yo pedí una reunión con Ángel María Unzueta. Y ha estado ejerciendo un poco de vaso comunicador entre el obispo y yo, sin que el obispo dé la cara en ningún momento. A título personal, y siempre a instancias mías.

3.-El obispo diocesano jamás se ha reunido con monseñor Echevarría, con el capellán del colegio o con los directores de Gaztelueta para tratar esta cuestión ni ninguna otra.

Respuesta de Cuatrecasas

Él dice que no, yo sé que sí

4.-La curia pastoral del Colegio Gaztelueta pertenece jurídica y canónicamente a la Prelatura del Opus Dei, por lo que cualquier cuestión que le afecte, queda fuera de la jurisdicción del obispo diocesano. Por lo tanto, contra lo que se afirma en la entrevista, el obispo no tiene "ni voz ni voto" en este caso.





Respuesta de Cuatrecasas

Yo no voy a entrar a qué pertenece, o deja de pertenecer la curia de Gaztelueta. Ellos hablan de prelaturas, de superioridad sobre la Iglesia católica.... El Opus pertenece a la Iglesia católica en todos los órdenes, y si ellos quieren hacer ver otra cosas será su problema, la sociedad sabe que no es así.

5.-En carta recibida del Vaticano se solicitaba que, el Vicario General, D. Angel Mari Unzueta, se pusiera en contacto con la familia para comunicarles los resultados de las investigaciones realizadas. Lamentablemente, ésta declinó el encuentro, por lo que la Diócesis tuvo que enviar la comunicación por vía formal.

Respuesta de Cuatrecasas

Respecto a lo del Vaticano, es mentira. Yo no decliné ningún encuentro. Es más, quedé con él, pero fue el propio Angel Mari quien me dijo que, por la premura en el tiempo, adelantaba la información de la cita, que no decliné, sino que acepté, que iba a ser martes, para que me la diera por teléfono un domingo. Justo antes de que estos señores filtraran la información al Correo de Bilbao

6.-La diócesis de Bilbao y el obispo reiteran su total apertura a tener los encuentros que la familia o cualquier otra instancia consideren necesarios para contribuir a esclarecer la verdad sobre este caso.

Respuesta de Cuatrecasas

A estas alturas, si piensan que reiterando su total apertura a encontrarse con la familia... creo que a estas alturas estos señores ya no pintan nada. Yo quería una entrevista con testigos en verano de 2016, y ellos se negaron a concedérmela, tendría que ser a puerta cerrada. A pesar de que es muy tarde, podría acceder a una reunión con el obispo, como ya dije, siempre con puertas abiertas y con testigos. Que me conteste públicamente si accedería.

Que a día de hoy intenten esclarecer la verdad... La verdad se va a dilucidar en los tribunales, y por supuesto una vez que se dilucide, tomaremos medidas para que a nivel canónico también se dilucide, porque la investigación no hubo más que trampas y mentiras

Resumiendo, el señor Iceta sigue mintiendo, y ya hizo en una ocasión, en un comunicado como éste, y lo sigue haciendo. Mentira tras mentira.