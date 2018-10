'Asier', ante su presunto depredador: "He estado a punto de suicidarme"

(Jesús Bastante/Agencias).- 'Asier' es un joven de 22 años, nervioso pero tremendamente valiente. Hoy, por cuarta vez, ha tenido que repetir delante de un juez el calvario padecido, cuando apenas contaba 12 años, a manos de su ex profesor durante los años que estudió en el colegio Gaztelueta del Opus Dei en Leioa. "He estado a punto de suicidarme".

Protegido tras un biombo, pero a pocos metros de su presunto abusador, JMMS, la víctima declaró cómo padeció tocamientos y penetraciones, así como acoso escolar, bloqueo emocional y aislamiento, hasta el punto de querer acabar con su vida en alguna ocasión. Ahora sale reforzado, con ganas de "comerme el mundo", según ha apuntado a RD. Lo merece.

"Necesito un resarcimiento y un reconocimiento" para seguir adelante, declaró 'Asier'. "Esto se puede suavizar, pero no curar". El acusado, entretanto, miraba hacia el suelo. El relato de los abusos resulta estremecedor: con penetraciones, masturbaciones forzadas, tocamientos... y un atronador recuerdo de despacho cerrado y oscuro, donde se cometían estas tropelías. A ello se sumaban las burlas de sus compañeros, que lo llamaban "la novia" del profesor.

A preguntas de la Fiscalía, que exigía más concreciones, 'Asier' ha tenido que explicar que el docente le obligó a ponerse encima de la mesa "con los pantalones bajados para introducirme un boli por el ano". "En el despacho me enseñaba imágenes de mujeres desnudas en el ordenador (...). También me obligaba a masturbarme para después pasarme un pañuelo para limpiarme".

Por su parte, el acusado, que no ha querido responder a las preguntas de la acusación, ha asegurado que lleva "2.669 días sufriendo" por una denuncia que considera falsa. "Me levanto por la mañana y no encuentro explicación", ha explicado, para insistir, casi a gritos, que "jamás" abusó de 'Asier'. J

MMS ha explicado que él era muy "guasón". "Aquí vendrán profesionales que vendrán a explicar...yo soy maestro, ellos psicólogos que podrán explicar porqué tienen es esta frustración o esta inquina. No sé lo que es", concluyó.