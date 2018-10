Iglesias pide al Gobierno que no consienta que la Iglesia cree "un lugar de culto al fascismo" en La Almudena

El Papa, sobre el caso McCarrick: "Tanto los abusos como su cobertura ya no pueden ser tolerados"

10.

Papa, a los jóvenes: "Por favor, no se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar"