Las víctimas de abusos apoyan a los padres del 'caso Gaztelueta'

(Jesús Bastante).- "Yo fui víctima de abusos sexuales, y agradezco la valentía de Juan, su mujer y su hijo, por denunciar el caso en busca de justicia. Pero sobre todo me enorgullece su valor, porque contribuyen enormemente a erradicar estos actos repugnantes". Javier, la víctima de abusos de Ramos Gordón en La Bañeza, ha querido apoyar a la víctima de abusos en el 'caso Gaztelueta', que hoy comienza su segunda semana.

Como Javier, muchas víctimas de abusos a menores por parte del clero se han puesto en contacto, de muy distintas maneras, con la familia Cuatrecasas. Algunos, haciéndose presentes en Bilbao; otros, llamando por teléfono o enviando mensajes a través de conocidos o de las redes sociales. Como Javier Paz, víctima de abusos en Salamanca, quien en su muro ha criticado el "silencio cómplice" de algunos medios y "los siervos a sueldo" de los depredadores, al tiempo que subraya su apoyo sin fisuras a la familia. "¡A galopar, hasta enterrarlos en el mar!".

La familia ha recibido el cariño de muchos otros en un juicio difícil y que puede marcar un antes y un después en el tratamiento a las víctimas de estas atrocidades. Así, varios partidos políticos ya han mostrado su interés por reformar la legislación actual, para conseguir, al menos, que la prescripción de los casos de abusos no comiencen a contar hasta que la víctima no alcance los 30 años, como sucede en Alemania.

Algunas víctimas españolas, con el apoyo de Eca Global (la mayor organización a nivel mundial de víctimas de abusos del clero), están ultimando los estatutos de la que será primera asociación de este colectivo en nuestro país.

Entretanto, este lunes continúan las declaraciones de diversos testigos de la defensa y la acusación en el 'caso Gaztelueta'. "Mi mujer y yo estamos muy orgullosos de nuestro hijo, valiente y coherente", sostiene a RD Juan Cuatrecasas, quien apunta cómo el pasado viernes "Gaztelueta aportó la pericial definitiva para condenar a su docente".

Así, subraya, durante la segunda sesión del juicio, se demostraron "importantes negligencias" en el control que, supuestamente, el centro hacía de los ordenadores que utilizaba el profesor. Así, la propia pericial informática del Gaztelueta admitió que desde el ordenador del acusado se pudieron rastrear búsquedas de desnudos, e incluso 'violaciones' de personajes famosos.

Esto demuestra, en opinión de la acusación, que "el sistema informático del centro no tenía filtros, tal y como mantiene su director, o el acusado se los saltaba". También, que si la propia pericial de parte encontró estas búsquedas, pudieron haber sido borrados historiales.

"Tener un hijo capaz de afrontar una prueba tan dura, después de todo el dolor que sufrió a manos de un cobarde que se aprovechó de su condición de preceptor y adulto, habiendo sido re victimizado hasta la saciedad por el entorno del abusador, no es para menos. Muy orgullosos pero que muy orgullosos de él", sostiene la familia Cuatrecasas, que no opina lo mismo de la función del ministerio Fiscal.

"La Fiscalía tuvo en su poder esa pericial desde hace unos años, y fue incapaz de encontrar y denunciar esas direcciones de búsqueda", subraya Juan, que lamenta la "desidia" de la acusación del Estado, que contrasta con las preguntas constantes a la víctimas. "Es muy vergonzoso que el Ministerio fiscal pregunte, repregunte y humille una y otra vez a una víctima de abusos sexuales, con gestos faciales, reinterpretaciones malintencionadas y actitudes de cara a la víctima que cuestionan su independencia en el proceso".

"El interrogatorio a mi hijo por parte del fiscal fue una demostración palpable de mala praxis respecto a la formación profesional en reconocimiento y trato a las victimas de estos delitos y de nulo respeto a ellas", sostiene este 'padre coraje', quien apunta que "sería oportuno que la Fiscal General del Estado tuviera conocimiento de ello".

Sea como fuere, este jueves concluirán las sesiones del 'caso Gaztelueta', en el que la Fiscalía pide tres años de prisión para el ex docente, mientras que la acusación particular eleva la petición de pena a diez años. La defensa, como no podía ser de otro modo, solicita su absolución.

Entretanto, la web que el colegio del Opus Dei ha dispuesto para seguir el 'caso Gaztelueta' ha seguido dando una información de parte, en contraste con su intención de ser "sala de prensa informativa", únicamente formada por "hechos y evidencias".