Concluye el juicio del 'caso Gaztelueta': en un mes habrá sentencia

(Jesús Bastante).- Punto y final al juicio por el 'caso Gaztelueta'. Después de una semana de interrogatorios, periciales y pruebas de una y otra parte, el caso ha quedado visto para sentencia. Según ha podido saber RD, la Audiencia Provincial de Bizkaia fallará en un mes, en la que podría ser la sentencia que marque un antes y un después en la lucha contra la pederastia en España.

El Obispado de Bilbao, el Opus Dei, el colegio Gaztelueta. Los padres, la víctima, los peritos. Tres jueces. A lo largo de seis largas jornadas, se han presentado pruebas suficientes para dar por probados los abusos sexuales contra 'Asier', que ya sido reconocido por todas las periciales (incluidas las de la defensa) como víctima, y su testimonio, como veraz.

Pese a lo que algunos temían, la Fiscalía ha mantenido su petición de tres años de cárcel contra JMMS, antiguo profesor del colegio Gaztelueta, al considerar probados los abusos, mientras que la acusación ha vuelto a solicitar diez años de pena, y la defensa, la libre abslución.

El único matiz de la Fiscalía ha venido a la hora de interpretar el Código Penal. Así, junto a la pena de tres años, ha propuesto la aplicación de la nueva normativa para esta materia (posterior a los hechos juzgados), rebajando la pena a 20 meses de cárcel, por lo que si el profesor es condenado por esta vía, no llegaría a ingresar en prisión al carecer de antecedentes penales.

"Lo importante es que a mi hijo se le ha declarado víctima, y que necesita un resarcimiento. El que sea, lo decidirán los jueces", apuntaba a RD el padre de 'Asier', Juan Cuatrecasas, que se mostró "satisfecho" por el devenir del juicio.

▶️ #VÍDEO: El fiscal plantea una pena alternativa de 20 meses para el exprofesor de Gaztelueta https://t.co/05hIIXRpiE — EiTB Noticias (@eitbNoticias) 11 de octubre de 2018





En declaraciones a RD, Cuatrecasas apuntaba que "estamos luchando por el reconocimiento de mi hijo, por su reparación y por la de todas las víctimas de abusos y agresiones sexuales".

"Estamos satisfechos, cansados pero sabiendo que hemos hecho todo lo que debíamos y que el testimonio de mi hijo, acreditado por informes periciales, le acredita como víctima de abusos sexuales", recalca este padre coraje, que ha alabado la labor de los jueces, pero ha lamentado algunas posturas del fiscal y del perito de la defensa, "que no afirman no entender que las vícitmas de abusos no cuentan todas las agresiones cuando quieren. Lo hacen cuando pueden"..

"Mi hijo ha ido contando en función de cuándo ha podido contarlo. Decir esto debería resultar obvio, y quiero resaltarlo. Hay que cambiar la legislación para que las víctimas tengan el reconocimiento que merecen", concluyó Cuatrecasas.

El padre del exalumno de #Gaztelueta asegura que cuestionar el testimonio de su hijo es "simplemente repugnante" https://t.co/ziUIQQXbzD pic.twitter.com/QLdhtqszSf — EiTB Noticias (@eitbNoticias) 11 de octubre de 2018