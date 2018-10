Barriocanal: "Me apena que se quiera presentar a la Iglesia con un rostro que no es el suyo"

(RD/Cope).- "Me apena que se quiera presentar a la Iglesia con un rostro que no es el suyo. Es cierto que hay situaciones que generan repugnancia y que no se han tratado bien. Pero ese no es el rostro de la Iglesia". Así culminó el presidente del Grupo Cope, Fernando Giménez-Barriocanal, durante su intervención en el Foro Siglo XXI.

"¿No vivimos en un Estado laico? ¿Por qué tiene que mantener un Estado laico relaciones con la Iglesia?", arrancó el gerente de la CEE, quien invitó a repasar el artículo 16 de la Constitución, que "hace una lectura positiva del hecho religioso. Es la laicidad positiva, no el laicismo militante, que es el que no encuentra acomodo en nuestro marco constitucional".

"La Santa Sede tiene acuerdo con más de 180 países, la mayoría de ellos, en un régimen similar al de España. No existe ningún concordato en vigor, solo unos acuerdos de 1979, de marcado carácter constitucional, que no ocupan más de cinco páginas del BOE", subrayó.

Sobre las acusaciones de que la Iglesia recibe millones de euros en exenciones fiscales, Barriocanal subrayó que "la realidad es distinta. La Iglesia goza del mismo régimen fiscal que cualquier fundación de un partido político o una ONG. El régimen fiscal de la Iglesia no dependen de los acuerdos. Podría cambiarse el régimen especial de la Iglesia, pero no debería ser solo de la Iglesia".

Respecto a las inmatriculaciones, Giménez-Barriocanal recordó que se trata de un mecanismo que ha permitido inscribir bienes de la Iglesia que ésta posee desde tiempos inmemoriales. "Las instituciones de la Iglesia son milenarias y el registro de la propiedad es de antes de ayer", aseguró.

"Los bienes de la Iglesia se destinan a los fieles, incluida la catedral-mezquita de Córdoba, en sus facetas religiosa y cultural", añadió el presidente de Cope, quien también incidió en que "el dinero destinado a la educación concertada no es para la Iglesia, es para la educación de nuestros hijos".

Sobre la clase de Religión, Bariocanal valoró que "es un servicio demandado por los padres. Hay 3,5 millones de personas que quieren que sus hijos estudien religión y eso parece que molesta. Es una visión con la que se puede no estar de acuerdo, pero es indudable que ha contribuido al progreso de la sociedad".

Giménez-Barriocanal sí mostró su dolor por el mal trato que recibe la Iglesia. "La Iglesia siempre ha estado con los que más lo necesitan: las personas que están solas, con los discapacitados, con los ancianos, con los presos, con las mujeres víctimas de violencia, con los inmigrantes, etc.".

"Me apena que se quiera presentar a la Iglesia con un rostro que no es el suyo. Es cierto que hay situaciones que generar repugnancia y que no se han tratado bien. Pero ese no es el rostro de la Iglesia (...). ¿Saben dónde están los inmigrantes del Aquarius, los que se han quedado? En Cáritas. Y nadie les ha preguntado si van a misa para poder quedarse".

