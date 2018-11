José Luis Pérez: "Llevamos dos mil años sin entender a los jóvenes"

(Jesús Bastante).- "'No somos tontos', es lo que nos dicen los jóvenes hoy. Nos piden que se les comprenda sin juzgarles, y exigen que se les busque donde ellos están. No van a venir a nosotros: hay que encontrarse con ellos en la calle, en los bares...". El director de informativos de Cope y TRECE, José Luis Pérez, reivindicó la urgencia "ineludible" de no perder a los jóvenes para la Iglesia, durante la conferencia que sirve como pórtico para el XX Congreso Católicos y Vida Pública.

Un congreso, organizado por la Fundación CEU-San Pablo y la ACdP, y que se celebrará del 16 al 18 de noviembe en el campus de Montepríncipe bajo el lema 'Fe en los jóvenes', quiere servir como lugar de debate tras el Sínodo de Obispos que abordó el tema de la juventud.

En este sentido, José Luis Pérez quiso reivindicar un documento que ha sido aparentemente olvidado por los padres sinodales, el del "Presínodo", que en su opinión es "el texto más contundente y fiable para saber qué quieren los jóvenes de la Iglesia".

Porque "llevamos dos mil años sin entender a los jóvenes", abundó el periodista, citando al Papa Francisco. En este punto, destacó cómo 15.300 chicos y chicas de los cinco continente participaron en la elaboración de dicho documento, que sirvió de base para el Instrumentum Laboris, pero no tanto para el documento final. "No hay estudio conocido que haya preguntado a tantos jóvenes, y que haya abarcado todo el planeta".





¿Y qué dice el documento? Para José Luis Pérez, "debemos escuchar primero, para intentar entender después, para finalmente acompñaar a los jóvenes". Unos jóvenes que "comienzan a poner en duda todo, hasta la democracia".

"Los jóvenes creen que los mayores somos demasiado severos, echan en falta acompañantes fiables", destacó Pérez, quien asumió que "algunos de ellos han abandonado la Iglesia, porque han experimentado indiferencia, se han sentido más juzgados que escuchados, se han sentido rechazados por la Iglesia. Eso es un problema".

"Sus peticiones no son irrealizables, pero si cometemos el error de que lo parezcan, estaremos creando un caldo de cultivo inigualable para un sentimiento de indignación, muchas veces motivado", recalcó el director de informativos de Cope y TRECE, que planteó cómo los jóvenes "se sienten vulnerables, víctimas casi seguras de la cultura del descarte. Sienten que están viviendo en el peor de los mundos posibles".

"¿Cómo es el mundo en el que viven los jóvenes?", se preguntó. "Estamos en un momento en el que el sentimiento se coloca muy por encima de la razón, en el que la verdad no se interpreta en función de los hechos, sino de si se acomoda o no a los intereses del individuo o su grupo social", abordó, lo cual nos lleva a preguntarnos "¡Qué podemos hacer?".

Para empezar, "intentar volver a ganarnos la confianza de los jóvenes", apostando por "un periodismo mucho más riguroso, más explicativo, menos sentimental y mucho más pegado a los datos, a los hechos": Un periodismo en el que "las buenas noticias también sean noticias".





"Sólo tendremos éxito si escuchamos a los jóvenes, pero no de cualquier manera", apuntó. "¿Estamos dispuestos a escuchar, y a saber renunciar?". El reto es claro, culminó José Luis Pérez. "Evitar que nuestros jóvenes crezcan en el resentimiento".

Pérez fue presentado por el nuevo presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, quien destacó la apuesta de los propagandistas "por una Iglesia en salida, que pregona el Papa Francisco, y por la juventud". "Los jóvenes seglares en salida han sido siempre nuestra razón de ser", destacó.

Por su parte, el director del congreso, Rafael Ortega, pidió "escuchar lo que piensan los jóvenes, y tener fe en ellos", especialmente cuando "nos llaman a luchar contra aquellos que impiden que sus vidas se desarrollen con dignidad. Nos piden que no les dejemos solos".

El Congreso se celebrará durante tres días en la Universidad CEU San Pablo: los días 16 y 17 de noviembre en el Campus de Montepríncipe (Boadilla del Monte) y el día 18 en el Campus de Moncloa (C/ Julián Romea, 23). Está concebido como un punto de encuentro y reflexión que, como todos los años, presentará importantes novedades.