¿Quién será el próximo portavoz de la Conferencia Episcopal?

(Jesús Bastante).- El próximo 20-N, los obispos eligen nuevo secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal. En estos momentos, la incertidumbre es total, tanto que en Añastro ya vuelan las bromas, más o menos macabras con la que está cayendo: "¿Y si el 20-N elegimos a Franco?". Se entiende que a César, obispo de Segovia. No, no se dará, sólo es una broma.

Sin embargo, los últimos nombramientos para Guadix y Ávila han descolocado muchas de las quinielas planteadas, tocando a dos de los principales candidatos: el auxiliar de Getafe, José Rico Pavés (a quien se daba por seguro en la diócesis del Sur); y José María Gil Tamayo, actual portavoz y flamante obispo de Ávila. ¿Qué significa este gesto de Roma?

Fuentes episcopales han apuntado a RD distintas teorías. La primera, que Gil Tamayo necesitaba ser obispo para poder imponer sus tesis ante la Plenaria. Es bien sabido que, aunque ha habido portavoces que no fueron obispos, la relación entre unos y otro siempre es de poder. Ahora, Gil Tamayo es obispo, y podrá tratar de igual a igual a los miembros de la Plenaria. La primera opción da por segura su reelección.

La segunda es bien distinta. "Su nombramiento lo aleja de la Secretaría", sostiene un buen conocedor del alma de la Conferencia Episcopal, argumentando que Ávila no es precisamente una diócesis pequeña, y que Tamayo no tiene apenas experiencia pastoral. Él mismo parecía autodescartarse el martes, indicando que se dedicaría a Ávila "a tiempo completo".Sea como fuere, parece que sus posibilidades de repetir no parecen tan claras.

Si no renovara, las opciones que se plantean son pocas. La clave, aseguran desde Añastro, es la siguiente: "Un obispo auxiliar de una diócesis cercana". Aquí las opciones de Rico Pavés parecerían claras... pero en la Casa de la Iglesia dan por descontado que no será él el elegido. "Ni él quiere, ni su obispo lo desea, ni los obispos lo votarían", se nos cuenta.

Así las cosas, surgen tres nombres, tres "tapados" de los que, hasta la fecha, no habíamos escuchado nada, más allá del 'tour de force' de los ultras, que incluso llegan a postular... ¡a Martínez Camino!. El primero es el obispo auxiliar de Santiago, Jesús Fernández, uno de los pocos obispos "franciscanos" nombrados por Bergoglio en los últimos meses y que lleva tiempo vadeándose ante la opinión pública en uno de los escasos foros donde, todavía hoy, la Iglesia española goza de buena prensa: es el obispo responsable de Cáritas Española.

El segundo, Jesús Vidal, uno de los auxiliares de Osoro, bien considerado, con buen predicamento entre los jóvenes (es uno de los obispos más jóvenes) y con experiencia vocacional (rector del Seminario de Madrid), dos de los ejes que más preocupan a los obispos y al Papa. Osoro ha estado un mes en Roma junto a Francisco, y su nombramiento podría dejar clara, de nuevo, cuál es la apuesta de Francisco (así podrían explicarse los nombramientos para Ávila y Guadix).

El tercero, el auxiliar de Valladolid (y del presidente Blázquez), Luis Argüello, cuya cercanía al actual presidente de la CEE aseguraría una coordinación inmediata, en un momento en que las relaciones Iglesia-Estado no admiten demasiados experimentos.

Fernández, Argüello y Vidal (las opciones de Cobo y Santos Montoya también estarían sobre la mesa), pues, se presentan como principales candidatos, si finalmente Gil Tamayo decide no dar un paso adelante, más allá de algún sacerdote con experiencia mediática que, nos cuenta, no quiere el cargo "ni en pintura". ¿El resultado? El 20-N. Y no, no saldrá Franco.

¿Repetirá Gil Tamayo como portavoz de la CEE?