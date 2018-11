Luis Argüello: "Los seminaristas han de ser enteramente varones y, por lo tanto, heterosexuales"

(José Manuel Vidal).- Cambio de tono y de actitud en la sala de máquinas de la Conferencia episcopal. El nuevo secretario-portavoz del episcopado, Luis Javier Argüello, no se esconde en maniobras clericales y contesta a todos las cuestiones que se le plantean, incluso las más complicadas. Por ejemplo, pide que se conjugue "razón y sentimiento" para abordar el tema catalán y el de cambio de sexo o reconoce abiertamente que los seminarios españoles se van a cerrar para los gays.

En el caso del tema catalán o de cambio de sexo, a juicio del secretario de los obispos "se ha elevado a categoría jurídica el sentimiento". Y ante eso, se pregunta retóricamente: "¿Sólo el sexo sentido puede ser suficiente para algo tan serio como el cambio de sexo?" Y, por supuesto, se responde que "en asuntos tan serios, hay que conjugar el respeto a los sentimiento de las personas y la racionalidad".

Ese mismo argumento hay que aplicarlo, según Argüello, a las tensiones que estamos viviendo como pueblo y, refiriéndose implícitamente al 'procés', se vuelve a preguntar retóricamente: "¿Es el sentimiento la única categoría a tener en cuenta a la hora de cambiar la configuración del Estado?". Evidentemente que no, porque "cuando hablamos de diálogo, hacemos referencia al 'logos' o razón, que tiene que conjugarse siempre con el sentimiento".

En el tema del eventual acceso de los homosexuales a los seminarios españoles, Argüello fue todavía más contundente y, desde la amplia experiencia que le da el haber sido, durante muchos años, formador y rector del seminario de Valladolid, sostiene que "la Iglesia tiene derecho a seleccionar sus candidatos y a elegir su perfil".

Por eso, entre las cualidades que exige a los candidatos a curas (a pesar de le penuria vocacional por la que está atravesando) es que "se reconozcan y sean enteramente varones y, por tanto, heterosexuales" y, además, que "quieran ser célibes".

Horas más tarde, Argüello se daba cuenta de su error y ha enviado un audio en el que pide disculpas por sus palabras "desafortunadas" y se disculpa "si ha podido molestar a algunas personas". "No puedo ni quiero decir que los varones homosexuales no sean perfectamente varones", explica el secretario de los obispos, que ha pedido que se circinscriba su declaración a la pregunta que se hacía en la rueda de prensa, sobre el sacerdocio: "La Iglesia pide que los candidatos sean varones y que su orientación no sexual no sea la atracción por el mismo sexo", ha aclarado.

Dos requisitos que impone, por otra parte, el Vaticano y que, como tales, van a figurar en la próxima aprobación de la 'Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis' en España, que se concretará en un plan de formación que va a regir próximamente en todos los seminarios españoles.

Desde ese mismo plano de la razón, los obispos insisten en que no piensan renunciar a la exención del IBI, ni siquiera ante la amenaza de que este u otro Gobierno les obligue a ello. Se escudan, como dice el vicesecretario de Asuntos económicos, Fernando Giménez Barriocanal, en que la ley de mecenazgo se lo permite a la Iglesia y a otras muchas organizaciones no lucrativas, porque "están aportando valor a la sociedad".

Ofrecen también los prelados españoles diálogo, tanto en este tema como en el de la "reforma educativa que se ha filtrado" y que les tiene preocupados "no sólo por la clase de Religión y por la enseñanza concertada, sino por el tema más amplio de la educación en España en todas sus dimensiones".

A este respecto, el portavoz episcopal pide al Ejecutivo que sea consecuente "con el diálogo y el pacto educativo que pedía, cuando estaba en la oposición". La Iglesia, que mantiene siempre lo mismo, "quiere diálogo y pacto educativo", que no esté al albur de los cambios de Gobierno, porque "el corazón de este pacto está en la Constitución" y, por eso, reclama "que lo que ahí se dice se respete y se cumpla"

Eso es lo que la CEE va a plantear en la próxima reunión que el secretario general va a mantener con la ministra de Educación, sin olvidar, por supuesto, la defensa de la clase de Religión como derecho de los padres, recogido en los Acuerdos Iglesia-estado, y que contribuye a una formación humanista.

Por su parte, el gerente del episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, presentó un año más las cuentas de la Iglesia, estimando que va a recibir 256 millones de euros a través de la asignación tributaria, lo que representa un 2,3% de incremento con respecto al año anterior.

El grueso de este dinero se destina a pagar el salario y la seguridad social del clero. Los curas, que cotizan por el salario mínimo interprofesional, reciben al jubilarse unos 600 euros, que las diócesis complementan, "para que puedan seguir siendo unos buenos mileuristas", explicó el portavoz, Luis Argüello.Nota de prensa oficial

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado su 112 reunión del 19 al 23 de noviembre. El miércoles, día 21, los obispo elegían a Mons. Luis Javier Argüello García nuevo secretario general, tras cumplir los cinco años de mandato José Mª Gil Tamayo.

El viernes 23 de noviembre, el nuevo secretario general, junto con el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, han informado en rueda de prensa de los trabajos de la Plenaria.

Han participado todos los obispos miembros de pleno derecho, excepto el obispo de Palencia, Mons. Manuel Herrero Fernández, que no ha podido estar presente por motivos de salud.

Sesión inaugural

El Presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez, inauguraba la Asamblea el lunes 19 de noviembre. En su discurso recordó al obispo emérito de San Sebastián, Mons. José María Setién, y al director de la Comisión Episcopal de Misiones, Anastasio Gil, fallecidos el pasado mes de julio y septiembre, respectivamente. Después, como es habitual, tomó la palabra el nuncio apostólico en España, Mons. Renzo Fratini.

Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos

La concelebración eucarística tenía lugar el martes 20 de noviembre a las 13.00 h. presidida por Mons. Renzo Fratini, que ha cumplido sus bodas de plata episcopales. Este día se celebraba la II Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos y, la Plenaria, se sumó dando a la Eucaristía un sentido penitencial y de petición de perdón por los abusos a menores.

Elección del secretario general

El proceso de elección de secretario general comenzaba el martes por la tarde con la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente para la elección de los candidatos: el sacerdote Jorge Fernández Sangrador, vicario general de la diócesis de Oviedo; Mons. Luis Argüello García, obispo auxiliar de Valladolid; y el sacerdote Carlos López Segovia, vicesecretario para Asuntos generales de la CEE. El miércoles por la mañana, la Plenaria elegía secretario general, en la primera votación, a Mons. Luis J. Argüello García.

Mes Extraordinario Misionero

El presidente de Obras Misionales Pontificias, Mons. Giovanni Pietro Dal Toso, ha presentado a los obispos españoles una ponencia sobre el Mes Extraordinario Misionero, convocado por el papa Francisco para el mes de octubre de 2019. Una iniciativa para conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta Apostólica Maximum Illud del papa Benedicto XV (30/11/1919) sobre la propagación de la Fe católica.





Aplicación del documento Cor Orans en España

Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, ha informado a la Plenaria sobre la aplicación del Documento Cor Orans de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que se hizo público el pasado 15 de mayo.

En España, según datos de diciembre de 2017, hay 801 monasterios de vida contemplativa (35 masculinos y 766 femeninos) y 9.195 religiosos y religiosas (340 masculinos y 8.855 femeninas). Según los datos que se están recopilando, en los monasterios españoles hay aproximadamente 150 postulantes; 250 novicias y 450 profesas temporales. En las congregaciones religiosas femeninas habría alrededor de un 26% de extranjeras.

Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis

Mons. Joan Enric Vives Sicilia, presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, ha informado sobre los trabajos de redacción de la Ratio nationalis para adecuar la formación en nuestros seminarios a las directrices que ha marcado la Congregación para el clero en la "Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. El Don de la vocación presbiteral" (diciembre de 2016). La Asamblea Plenaria ha aprobado el trabajo que se estaba realizando, que con las aportaciones de los obispos fruto del diálogo, volverá a ser presentado a los obispos para su aprobación en una próxima Asamblea Plenaria.

Proyecto de reforma de la CEE

Los obispos han estudiado el proyecto de reforma de la CEE conforme a la ponencia que ha elaborado un equipo de trabajo creado al efecto. Se acuerda que la ponencia presentada sirva como documento base para la reforma de los estatutos de la CEE.

Otros temas del orden del día

La Plenaria ha aprobado la terna que presentará a Roma para elegir nuevo director nacional de Obras Misionales Pontificias en España, tras el fallecimiento de Anastasio Gil. También han dado el visto bueno a los textos litúrgicos de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia que ha presentado la Comisión Episcopal de Liturgia, tras el decreto vaticano que instituye la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia como memoria obligatoria el lunes después de Pentecostés.

También han recibido información sobre la Casa de Santiago en Jerusalén y la Instrucción de Reforma de los Estudios de derecho canónico, a raíz del Motu Proprio Mitis Iudex Dominis Iesus. Se ha estudiado y apobado la Reforma de los Estatutos de CONCAPA.

Los presidentes de las Comisiones Episcopales han informado sobre sus actividades y sobre el cumplimiento del Plan Pastoral, en lo que le corresponde a cada una.

Asociaciones nacionales

Se han aprobado los estatutos y la constitución como persona jurídica privada de:

Fundación Educativa Sofía Barat.

Fundación Educativa Franciscanas de la Inmaculada.

Fundación Educativa Madre Micaela Hermanas de la Doctrina Cristiana (HHDC).

Se han aprobado la modificación de estatutos de:

Fundación educativa Franciscanas Ana Mogas.

Fundación pía autónoma privada, de ámbito educativo, "Escolapias Montal".

Federación de Scouts católicos de Castilla-La Mancha.

Scouts católicos de Canarias

Constitución y aprobación de Estatutos de once JOCs territoriales (Juventud Obrera Cristiana).