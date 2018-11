Gaztelueta desprecia a la Justicia: el profesor pederasta es "inocente" y la víctima "no es creíble"

El director del Colegio Gaztelueta de Leioa (Bizkaia), Imanol Goyarrola, en el que trabajó el exprofesor condenado por abusos sexuales a un antiguo alumno del centro ha defendido la "inocencia del profesor" y ha vuelto a insistir en la falta de credibilidad del relato del joven al que, según ha criticado, se ha sometido a una "cruel exposición mediática".

El pronunciamiento de Goyarrola se ha producido un día después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia desestimara la petición de ingreso en prisión del exdocente, condenado a 11 años de prisión, que había solicitado la acusación particular. El condenado deberá comparecer semanalmente ante el Juzgado de Guardia.

En una comparecencia del director en el propio centro educativo, junto al presidente del entidad titular del colegio Gaztelueta, Juan Anguisola, ambos han asegurado que no comparten la sentencia dictada por la Audiencia provincial y se han mostrado convencidos de su inocencia.

Según Goyarrola, el relato del alumno no es "creíble" por lo que ha manifestado su temor ante la posibilidad de que "se condene a un inocente". No obstante, ha deseado la "recuperación" del joven por el que ha dicho sentir "pena".

"Siento mucha pena por el antiguo alumno y su indudable sufrimiento, por la cruel exposición mediática a la que ha sido sometido por su propio entorno", ha lamentado.

En este sentido, y ante las continuas reclamaciones que ha realizado la familia del antiguo alumno para que pida perdón, Goyarrola ha asegurado que no puede.

"Reconozco la victoria de la acusación en el juicio. El objetivo, por encima de todo, era que hubiera una condena. Lo han conseguido. Por si no ha quedado claro, sigo creyendo en la inocencia del profesor", ha añadido.

(RD/EP)





Comunicado del Colegio Gaztelueta

En el contexto de los sucesos de las últimas semanas en torno a la condena de un antiguo profesor de Gaztelueta, este centro educativo desea poner de manifiesto los siguientes aspectos:

1. Expresamos nuestro firme compromiso con la lucha contra los abusos sexuales. Como centro educativo, tenemos la obligación ineludible de proteger la intimidad e integridad de los menores que tenemos a nuestro cargo, manteniéndoles permanentemente a salvo de cualquier agresión. Para este colegio el abuso sexual es la manifestación más deplorable de agresión contra un menor, la más ruin y execrable. Por ello nuestro compromiso frente a cualquier situación de abuso o acoso que pueda sufrir un menor es absoluto. Nuestra determinación en luchar, sin reservas, contra este gravísimo delito, será siempre firme e inflexible.

2. Respetamos la sentencia hecha pública hace unos días, al tiempo que esperamos la resolución del recurso ante el Tribunal Supremo presentado por la defensa del profesor ya que, en nuestra opinión, llega a una conclusión no corroborada por los hechos comprobables.

3. Queremos subrayar nuestra absoluta confianza en el equipo directivo de Gaztelueta y en su gestión sobre este asunto. Consideramos que toda su actuación ha respondido a los principios de transparencia y diligencia en la colaboración con todas las instancias administrativas y judiciales que han estudiado el caso.

4. No somos insensibles al sufrimiento de ninguna de las partes. Por ello, deseamos, muy sinceramente la recuperación plena del antiguo alumno de este colegio. Al mismo tiempo, queremos expresar nuestro apoyo al antiguo profesor y a su familia, especialmente por una condena que nos ha sobrecogido, que no comprendemos y no compartimos.

Leioa, 29 de noviembre de 2018

Para vergüenza del colegio y de la organización que le da cobertura ...

Y luego se definen como católicos. https://t.co/ETAkDf6xgV — EL ALMA DEL VINO (@ElAlmadelVino) 29 de noviembre de 2018