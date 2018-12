España, uno de los países más secularizados de Europa

(Jesús Bastante).- Los españoles somos líderes en el apoyo a la igualdad, el rechazo a la discriminación en políticas de género o inmigración y el desprecio al fraude y la corrupción. Estos son algunos de los elementos que definen a nuestro país hoy, según el informe 'España 2018' que la Universidad Pontificia Comillas presenta esta mañana.

Un informe que, por otro lado, deja datos preocupantes en lo tocante a los valores religiosos: así, España es uno de los países más secularizados de Europa, sólo por debajo de Alemania, Grecia, Eslovenia y Suecia.

En las últimas tres décadas, constata el estudio, España ha pasado de un confesionalismo prácticamente unánime (el 99% de los ciudadanos se declaraban católicos) a que uno de cada cuatro afirme, taxativamente, no creer en Dios o religión alguna.

La asistencia a servicios religiosos (católicos o no) también ha caído, de un modo incluso más acusado que en otros países. Hacia 2011 sólo uno de cada seis españoles asistía a misa u otros servicios religiosos semanalmente. En conclusión, la España de la segunda década del siglo XXI está claramente más secularizada que la España de los años ochenta y noventa.

El 30% de las madres primerizas tienen más de.35 años y el 7%, más de 40. El 25% de las familias solo tendrá un hijo. Es necesario reorientar las políticas públicas. #InformeEspana @UCOMILLAS — Universidad Pontificia Comillas (@UCOMILLAS) December 4, 2018

En conclusión, el sistema de valores de la población española destaca por su alto grado de secularización. Si bien en los años ochenta y noventa se apreciaba una situación de secularización parcial y contenida a la dimensión de la práctica religiosa (con la identificación personal y el compromiso con creencias cristianas en valores muy altos), a lo largo de estas tres últimas décadas se ha producido una secularización multidimensional e integral que afecta a todas las dimensiones religiosas, indica el estudio.

El resultado final es que, aunque en España la mayoría de la población se autodefine como católica y mantiene creencias centrales de la doctrina católica, pequeñas minorías asisten a servicios religiosos habitualmente y una mayoría creciente carece de vinculación con religiones establecidas y creencias religiosas clásicas.





El estudio, coordinado por la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas, cuenta con la colaboración de investigadores y catedráticos de diferentes universidades españolas.

El informe, apoyado por la Fundación Ramón Areces, aborda asuntos como el desafío de la baja fecundidad en España, los hijos de la inmigración, las bases sociales del voto nacionalista, el empleo tras la gran recesión o el impacto social del cambio climático.

El cambio en la cultura (de una sociedad formalmente católica a otra más laica) no afecta, en cambio, al sistema de valores. Así, entre los españoles ha ganado peso la tolerancia y el rechazo de la discriminación, mientras que no ha aumentado la importancia conferida a la autonomía personal y la autoexpresión. Del mismo modo, los resultados obtenidos ponen de manifiesto el alto compromiso y estabilidad de valores y actitudes cívicas entre la ciudadanía española a lo largo de este siglo; por ejemplo, el apoyo al cumplimiento de leyes y normas y la importancia de asociarse y participar, así como el valor que se otorga a la no evasión de impuestos y la solidaridad.

Para acceder al Informe España 2018, pincha aquí: