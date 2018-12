La hermana de Turull, a los obispos catalanes: "Vuestra Iglesia es una empresa y os tendríais que quitar la palabra 'cristianos'"

(Jesús Bastante/Agencias).- "¿De qué tenéis miedo? ¿De perder clientela? Si es eso, entonces vuestra Iglesia es una empresa y os tendríais que quitar la palabra 'cristianos'". Con este durísimo alegato la hermana de Jordi Turull, Isabel, ha instado a los obispos catalanes a que se posicionen sobre la situación de los políticos presos.

En un momento en que tanto su hermano como otros tres presos se han declarado en huelga de hambre, Isabel Turull es contundente en su alegato a la jerarquía católica catalana: "Por favor, por la caridad y la misericordia que tan patentes quedan en el Evangelio, ¡Actuad!".

En un artículo publicado hoy en 'Ara', la hermana del ex conseller se pregunta "cómo puede ser que las puertas de la jerarquía eclesiástica permanezcan cerradas a una injusticia" como la que sufren, en su opinión, los líderes soberanistas.

Por ello, les pide reflexionar sobre qué haría Jesús sabiendo que hay nueve personas de que han visto vulnerados sus derechos civiles y humanos: "¿Se quedaría callado?".

"¿De qué tenéis miedo? ¿De perder clientela? Si es eso, entonces vuestra Iglesia es una empresa y os tendríais que quitar la palabra 'cristianos'", apunta.

"Y si estáis haciendo algo, ¿por qué tanto secretismo?", dice Turull, que les reclama que sean valientes y den una respuesta pública sin tener en cuenta las consecuencias.

"Si me decís que la Iglesia no hace política, os diré que en el momento en que no denuncia el hecho de que unas personas honestas, que no han hecho ningún daño a nadie, estén encerradas en la cárcel", la Iglesia está faltando a su principio cristiano de estar al lado del pueblo, concluye.