La FELGTB exige al Papa que rectifique unas declaraciones "efectuadas desde el prejuicio y el desconocimiento"

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y las personas creyentes LGTBI que forman parte de ella, exigen al Papa Francisco que rectifique las declaraciones que ha efectuado recientemente ya que "son LGTBIfóbicas y han sido efectuadas desde el prejuicio y el desconocimiento".

Así, el responsable de Fe y Espiritualidad de FELGTB, Óscar Escolano, explica que "no podemos mostrarnos impasibles ni indiferentes ante los últimos mensajes emitidos por algunos jerarcas de la Iglesia católica y por el propio Papa". Y es que, tal y como asegura, "transmitir la idea de que la orientación sexual o la identidad de género pueden ser modas o desviaciones que impiden el pleno desarrollo personal o de la fe solo genera discriminación y más fobias".

Además, alerta de que este tipo de declaraciones impiden que las personas creyentes LGTBI puedan vivir su realidad afectivo-sexual y de género tan libremente como su fe. Por este motivo, invita al máximo representante de la Iglesia católica a conocer más de cerca al colectivo y a trabajar a favor de una institución libre de prejuicios hacia las personas LGTBI, que eduque en la diversidad y en la que tengan cabida todos los tipos de familias.

Escolano recuerda que la afectividad es múltiple e incluso única en cada ser humano y asegura estar profundamente entristecido por el hecho de que la Iglesia esté imponiendo una visión unilateral de la sexualidad que frena los esfuerzos de las personas creyentes LGTBI por integrarse en la comunidad católica. "Las personas creyentes LGTBI reiteramos que el mensaje de Jesús es plenamente inclusivo y que no hay ningún texto evangélico que condene a las personas LGTBI, todo lo contrario", afirma.

En este sentido, explica que "la Iglesia católica debe ser consciente de que la diversidad sexual, de género y familiar se va haciendo cada vez más visible y presente, y de que esta realidad no supone una amenaza para la libertad religiosa o espiritual, más bien a la inversa, ya que la diversidad enriquece y es parte de la obra creadora de Dios".

En relación al supuesto "auge" de la homosexualidad en la vida sacerdotal, la FELGTB explica que solo se trata de una llamada de atención de aquellas personas que forman parte de la Iglesia que han vivido su realidad afectivo-sexual dentro del armario. Es la manifestación de que la Iglesia católica posee vocaciones de todo tipo, orientación sexual y de género y que las personas LGTBI quieren salir de los armarios eclesiales.

Además, Escolano añade que considerar que "sólo los varones pueden ser sacerdotes, niega la diversidad, ignora la perspectiva integradora de Jesús y reduce la vocación a estereotipos de género, patrones y roles impuestos por la sociedad que reproducen el modelo patriarcal y heterocisexista discriminatorio". "No hay ninguna razón teológica que apoye esta aseveración, como tampoco que justifique que la mujer o las personas no binarias no puedan acceder al sacerdocio, ni que las personas LGTBI no sintamos que Dios nos llama a trabajar los valores del Evangelio", apunta.

Y es que tal y como afirma el representante de la FELGTB, "la orientación sexual no es una ideología, sino una parte integrante de la identidad personal". "Por este motivo, no hay ningún peligro de contagio, ni de falta de rectitud ni por parte de sus sacerdotes ni de sus feligreses", asegura. En este sentido, la FELGTB considera que la Iglesia católica está reduciendo la vocación a estereotipos, a patrones y roles impuestos por la sociedad, negando la diversidad e ignorando una perspectiva integradora.



