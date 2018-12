Cañizares, a los jóvenes: "Haced como María porque decir sí a Dios trae la paz, la alegría y la salvación al mundo"

(Diócesis de Valencia).- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, invitó anoche a los jóvenes, en la Basílica de la Virgen durante la tradicional Vigilia de la Inmaculada, a "hacer como María, no tener miedo a decir sí a Dios, porque eso es lo que trae verdaderamente la paz, la alegría y la salvación a todo el mundo".

Ante cientos de jóvenes que abarrotaban el templo y que tuvieron que distribuirse sentados en el suelo al quedar ocupados todos los bancos y asientos, el Cardenal les dijo que "el mundo necesita de vosotros, necesita testigos de Dios y de su misericordia, como lo fue María, y que sigáis lo que Ella nos indicó respecto a su Hijo, `Haced lo que Él os diga´, porque esa breve frase encierra todo el programa de María, nuestra Madre Inmaculada".

"Hagámosle caso y veréis que sois muy felices, muy libres, libres para amar, y caminaréis en la verdad, en contraste con tanta mentira como hay en este mundo", añadió el titular de la archidiócesis de Valencia.

De igual modo destacó que "la única noticia que importa hoy, que os importa a vosotros más que a nadie, ante tanta noticia que embota la mente, es Cristo" y, por lo tanto, "os pido que no le tengáis ningún miedo, que no tengáis miedo a anunciarle, que no os dé `corte´, porque es lo que cambia a las personas, es el cambio que el mundo necesita".

Además el Cardenal alentó a los jóvenes a "acudid siempre a Jesús, acudid a María, prestadles vuestros anhelos más profundos, los de felicidad, los de vivir felices y con alegría" y resaltó que "no nos pide Jesús nada extraordinario, sencillamente que le escuchemos, porque Él y su Madre sí que os escuchan".

En la vigilia tomaron parte jóvenes llegados de parroquias, colegios y movimientos diocesanos, así como familias y religiosas de diferentes institutos de vida consagrada, mientras que el coro diocesano del movimiento Juniors interpretó cantos de alabanza a la Virgen María.

En la vigilia presidida por el Cardenal, participaron también el obispo auxiliar de Valencia monseñor Esteban Escudero, el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, Virgilio González, y el vicario episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales, José Luis Sánchez, así como estudiantes y formadores del Seminario de Valencia, de la que la Inmaculada Concepción es patrona.

Tras la vigilia tuvo lugar la tradicional "xocolatá" a las puertas de la iglesia de San Lorenzo, ofrecida por la delegación de Pastoral Juvenil del Arzobispado de Valencia.