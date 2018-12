Los trabajadores despedidos de Caritas de Cádiz apoyan al canónigo Rafael Vez

(Ex-trabajadores de Cáritas).- Queremos agradecer a Rafael Vez su valentía por visibilizar y denunciar la situación de nuestra Diócesis. Y decimos valentía porque una gran parte de personas que formamos parte de la iglesia diocesana sentimos realmente miedo de hablar, de decir que no nos gustan las formas de actuar.

Miedo a decir que no estamos de acuerdo con las presiones ejercidas sobre los trabajadores y los sacerdotes, que no formamos parte de una empresa que tiene como finalidad el lucro, que los intereses materiales y personales no pueden ir por delante de las personas y menos si esas personas están en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

Nosotros también hemos sentido ese miedo a la represalia, al despido como al final ha sido el caso, ya que hemos sufrido directamente la pérdida de nuestros puestos de trabajo sin justificación ninguna de tan drástica decisión.

Acompañándonos en todo este proceso doloroso e injusto hemos visto sufrir a nuestras familias, al voluntariado que no entendía nada de lo que estaba pasando y al que se le paraba los pies para que no hicieran nada a nuestro favor, a los sacerdotes que se sentían impotentes ante ellos, a los compañeros que aún sentían más miedo al ver que podían ser los siguientes en la larga lista de despidos del Obispado, Cáritas Diocesana y las parroquias, e incluso a personas atendidas desde nuestros proyectos a las que no sabíamos cómo explicarles lo que estaba pasando sin perjudicar a la Entidad de la que nos hemos sentido durante años afortunados y dichosos por formar parte de ella y por poder ejercer una labor de lucha por la justicia social.

Pero no podemos luchar por la justicia sin denunciar la injusticia y es injusto que el miedo, el silencio, la constante sospecha y el desprecio acampen en nuestra Diócesis como bien denunciaba Rafael Vez.

Por todo ello, nos unimos a las palabras de Rafael Vez y agradecemos también a Juan Luis Torrejón no dejarnos nunca desamparados tras su destitución y animamos a todos los que formamos parte de la Iglesia Diocesana a visibilizar la situación real que se está viviendo y denunciar las injusticias que se están cometiendo.

Algunos trabajadores afectados por los despidos