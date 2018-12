El Supremo da vía libre a la exhumación de Franco del Valle

(J. B./Agencias).- La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos sigue adelante. En apenas dos horas y media, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha desestimado la solicitud de la familia para paralizar el procedimiento de desenterramiento iniciado por el Gobierno.

Así, el Supremo no suspende el acuerdo del pasado 8 de noviembre en el que el Gobierno dio vía libre a la continuación de los trámites para sacar los restos mortales del Valle de los Caídos.

Según fuentes del tribunal, los magistrados no han entrado a valorar el recurso de la familia, sino que han estudiado si procede o no paralizar de forma cautelar los trámites acordados por el Consejo de Ministros para seguir con el procedimiento.

Ahora, los jueces deberán entrar a estudiar el recurso de la familia, un proceso que puede durar meses. El acuerdo al que afecta la petición de los nietos de Franco supone un paso adelante en el procedimiento abierto para la exhumación de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos.

Los nietos de Franco consideraban que el Supremo podía paralizar la exhumación mientras investigaba y hasta tener una decisión definitiva sobre el fondo asunto; es decir, si el traslado de los restos del dictador es un hecho legal o ilegal.

Por ello, lamentaban que de llevarse a cabo la exhumación y posteriormente decidirse que no era legal, se podría recaer en un "daño irreparable", si el Supremo diera la razón a la familia una vez ya realizada la exhumación en el Valle de los Caídos.

"De nada serviría a mis representados que la justicia acabe dándoles la razón años después de que hayan tenido que pasar por el amargo trato de una exhumación tan humillante como dolorosa para ellos y en contra de su voluntad. No hay indemnización alguna que pueda paliar el daño moral que se les infligiría", rezaba el recurso presentado por el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, que es hijo del ministro franquista José Utrera-Molina.

Pese a ello, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, formada por seis magistrados y presidida por el conservador Jorge Rodríguez-Zapata, ha rechazado las peticiones de los nietos de Franco.

El Tribunal Supremo considera que la medida cautelar debe ser denegada porque el acuerdo del Gobierno no justifica la exhumación de los restos de Franco, ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso. En otras palabras, asegura que no se puede recaer en un "daño irreparable" porque la norma del Gobierno no implica que se vaya a llevar a cabo el traslado de los restos de franco; si no que sólo implica que se hagan unos preparativos previos.

