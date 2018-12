El Bergoglio más 'zanguango': "Para vosotros era el Papa enrrollado, el Papa guay. Y ahora estáis todo el día criticándome"

"Era el enrollado, pero ahora estáis todo el día criticándome por lo de la pederastia". Joaquín Reyes se metió ayer en la piel del Papa Francisco, en una curiosa (y para muchos, arriesgada) forma de 'celebrar' el 82 cumpleaños del Pontífice.

Con su peculiarísimo sentido del humor, el cómico manchego apareció en 'El Intermedio', ensayando una homilía: "No os dejéis vencer por el mal, malamente, tra, tra. Se me va a llenar la misa del gallo de millenials". El Papa Francisco de Joaquín Reyes (o "the fucking Pope" para él mismo") se presentó como "el Papa más querido de la historia, con permiso del Papa Piquillo".

"Me habéis pillado twitteando para difundir la palabra de Dios entre los más jóvenes. Soy tan humilde que para desconectar, en vez de hacer ejercicio espiritual, veo fútbol", cuenta el 'papa Francisco'.

Joaquín Reyes (@enjutomojamuto) se convierte en Francisco, "el papa más querido de la historia": "Era el enrollado, pero ahora estáis todo el día criticándome por lo de la pederastia" #elintermedio https://t.co/hG5okGt0kc — El Intermedio (@El_Intermedio) 19 de diciembre de 2018

Mostrando sus dotes futbolísticas como buen argentino, luego se ponía un poquito serio para repasar algunos de los escándalos de la Iglesia: "No os penséis que es fácil ser Papa, que aquí vamos de marrón en marrón: que si el escándalo de la banca vaticana, que si las cuentas opacas, que si un sector conservador conspira contra mí... Este sitio es very danger, que aquí han envenenado a gente".

El Papa desveló entonces su método de seguridad: "Yo por si acaso llevo años comiendo de tupper", y luego apareció espantando a unas palomas: "Aquí me pilláis, espantando al Espíritu Santo, que de la Santísima Trinidad es el que peor me cae porque mira cómo me lo tiene todo, sucísimo. Me lo pone todo esto perdido".

Francisco también aprovecha para desvelar su truco para besar el suelo: "El secreto está en el agua con vinagre. Mira cómo se queda el suelo, eh. Como los chorros del oro. Vamos, que se pueden comer sopas", cuenta mientras se le ve limpiando el suelo antes de besarlo, para luego cantar con la sintonía de Don Limpio: "Benedicto fue al principio, ahora se llama Francisco".

Igualmente, se mostró como un forofo del fútbol, a pesar de asegurar que lo usa para relajarse mientras insultaba y daba puñetazos a un bol de patatas: "Ay Dios mío, tú que sacrificaste a tu hijo, qué te costaría sacrificar al seleccionador de la Argentina".

Al final, en un tono más íntimo ya sentado, reflexiona para averiguar qué le ha pasado a su imagen pública: "Os caía súper bien. Para vosotros era el Papa enrrollado, el Papa guay. Y ahora estáis todo el día criticándome. Claro, está lo de la pederastia... Si yo sé que hay un par... de miles de casos, pero yo estoy haciendo todo lo posible para acabar con esta lacra".

"A ver. Si aceptar la teoría de la evolución nos llevó dos siglos, yo calculo que la pederastia va a estar erradicada de la Iglesia en el... 2250, año arriba, año abajo. Mientras tanto, recordad: pantaloncito largo", prosiguió, antes de despedirse bailando e imitando la famosa escena de Tom Cruise en "Risky Business".