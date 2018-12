El 'caso Gaztelueta' llega al Parlamento vasco

(J. Bastante/Agencias).- El 'caso Gaztelueta' ha llegado al Parlamento vasco. En una concurrida sesión, a la que ha asistido el padre de 'Asier', Juan Cuatrecasas, todos los grupos políticos, a excepción del PP, han instado a la Iglesia a que ponga en marcha medidas para "prevenir" los abusos y "proteger" a las víctimas.

Eukene Arana, de Podemos, ha presentado la iniciativa. Para Cuatrecasas, se ha tratado de una exposición "brillante y contundente", que todos han apoyado. Eso sí, sin dejar que se citara expresamente el caso del profesor del Opus Dei condenado por la Audiencia de Bizkaia por abusos. "PP y PNV miran a otro lado respecto al colegio", subrayó Cuatrecasas.

Exposición de motivos de @eukenearana en el @PVasco_EuskoL dejando claro el parecer de su grupo sobre el apoyo a las víctimas de abusos sexuales y sobre el caso #Gaztelueta en concreto. Brillante y contundente. PP y PNV miran a otro lado respecto al colegio pic.twitter.com/9FlOjpFke2 — EL ALMA DEL VINO (@ElAlmadelVino) 20 de diciembre de 2018





Lo que sí logró la mayoría parlamentaria fue instar al Gobierno vasco a poner en marcha medidas que garanticen la protección de los menores frente a la violencia sexual, a "reforzar" la inspecciones en los centros cuando se produzcan "denuncias y condenas de abusos sexuales en sus centros" y a desarrollar los protocolos de prevención y actuación en estos casos.

La Cámara ha aprobado por unanimidad una enmienda transada por todos los grupos menos el PP a una iniciativa original de Elkarrekin Podemos, en la que se muestra la "solidaridad" hacia los niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales y sus familias.

Además, la iniciativa ha pedido a la Iglesia que ponga en marcha medidas para "prevenir" abusos y "proteger" a las víctimas, y que facilite el "esclarecimiento, sanción, reparación integral de todos los casos que se denuncien en los centros educativos vinculados a ella", al tiempo ofrece "garantías de no repetición".

Aunque el texto aprobado no menciona el caso del profesor del colegio Gaztelueta (del Opus Dei) condenado por abusar de un exalumno, parte del debate se ha centrado en este tema, que se ha suprimido para poder sumar PNV al acuerdo.

Todos los grupos salvo el PP han descalificado la actitud del director del colegio, Imanol Goyarrola, por defender la inocencia del docente, condenado a 11 años de cárcel por abusos, y poner en tela de juicio el testimonio del menor.

La Cámara pide medidas para proteger a los alumnos frente a los abusos sexuales https://t.co/NVvVMcRpGz — EL ALMA DEL VINO (@ElAlmadelVino) 20 de diciembre de 2018





Eukene Arana ha explicado que la decisión de obviar toda referencia al 'caso Gaztelueta' en la enmienda finalmente aprobada ha estado motivada por el rechazo del PNV a suscribir una iniciativa en la que apareciera una mención específica al colegio vizcaíno.

"No entendemos por qué no se ha querido, por parte del PNV, mencionar el 'caso de Gaztelueta' en la iniciativa, porque consideramos que es importante tenerlo reflejada en ella y, en consecuencia, que no se nos olvide. Es un caso lamentablemente y muy bochornoso en muchos aspectos", ha manifestado.

Tras la sesión, y a preguntas de los medios, Juan Cuatrecasas ha calificado de "éxito" el paso dado este jueves por el Parlamento. No obstante, ha lamentado que en el transcurso del debate el PP no haya hecho "mención alguna" a lo ocurrido en Gaztelueta, y que el PNV lo haya hecho "de pasada". De igual forma, ha echado una referencia a este caso en la enmienda aprobada.

Juan Cuatrecasas ha subrayado que, pese a todo, espera que la aprobación de esta iniciativa sea "un punto de partida" para combatir la violencia sexual contra los menores.

"No somos enemigos de la Iglesia; sino que lo que pretendemos, precisamente como católicos, es limpiarla de tanta inmundicia", ha manifeastado, para añadir que "el enemigo lo tienen dentro" de la propia Iglesia, "no fuera".

En #ElkarrekinPodemos traemos una iniciativa contra el abuso sexual estrechamente ligada al 'caso Gaztelueta'. Frente a las vergonzosas declaraciones del director del centro, una víctima y familiares valientes que han buscado verdad, justicia y reparación ¡Nosotras sí os creemos! pic.twitter.com/najyqpJ2tl — Podemos Euskadi (@PodemosEuskadi_) December 20, 2018