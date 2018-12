Braulio Rodríguez "no entiende" a los padres que no hacen nada por defender la clase de Religión

(C.D./Agencias).- "Muchos" de los problemas que se dan actualmente en Oriente Medio "han sido colocados por los Estados Unidos", ha afirmado hoy el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez. "Y que ahora diga que se marcha" de Siria, ha proseguido, es una decisión que "no se entiende". "Tipical USA", ha ironizado el prelado.

Dicho esto, el arzobispo ha defendido que las guerras no han solucionado nada en Irak ni en Siria, pues no han servido para frenar el crecimiento del Estado Islámico, "de un radicalismo, que no es del todo el islam, pero que es un problema serio, porque ha supuesto miles de muertos y vivencias horrorosas de cómo se comporta el ser humano con el ser humano, y dependen de decisiones mal tomadas por la Rusia, EEUU y la Unión Europea, y, por supuesto, por los radicales", ha continuado.

"Da un poco de pena" que "tantos presidentes norteamericanos no atendieron nunca jamás la petición de Juan Pablo II de que la guerra no solucionaba nada de Irak, como tampoco ha solucionado" la de Siria "a la hora de crecer el radicalismo islámico" con la expansión del Daesh, ha lamentado Rodríguez.

Cerca de 700 personas participarán en las VII Jornadas de Pastoral de la Archidiócesis toledana que se celebran en enero

El arzobispo de Toledo se pronunciaba así al margen de la presentación esta mañana de las VII Jornadas de Pastoral que la Archidiócesis toledana ha organizado para los días 11, 12 y 13 de enero, bajo el lema 'La Iglesia y la familia: fuentes de Caridad', en el Colegio Diocesano 'Nuestra Señora de los Infantes' de la capital regional, a las que se espera la asistencia de unas 700 personas.

Estas jornadas, en las que se presentan experiencias diocesanas y extradiocesanas y están dirigidas a representantes de parroquias, comunidades eclesiales, movimientos, congregaciones religiosas y sacerdotes, contarán este año con la participación del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

Y es que el también obispo auxiliar de Valladolid hará reflexionar el sábado a los asistentes sobre 'Una sociedad que busca el amor y la verdad: luces y sombras', 'Llamados a vivir la vocación del amor: el designio de Dios sobre el hombre' y 'La caridad, fuente de la vida: retos actuales para la Iglesia'.

En la rueda de prensa de presentación de estas jornadas, el vicario episcopal de Apostolado Seglar, Emilio Palomo, acompañado del arzobispo de Toledo, ha destacado que 14 de las 22 experiencias procedentes de otras diócesis nacionales e internacionales que se verán en estas VII Jornadas de Pastoral están vinculadas a alguna realidad diocesana nacida en Toledo, como los economatos, el Proyecto Máter, la Catequesis del Buen Pastor o los Cristianos Perseguidos.

En este punto, ha explicado que estas jornadas contarán también con las experiencias de las Misioneras de la Caridad, la Fundación Luz Casanova, que atiende a mujeres víctimas de violencia, o del Movimiento Coruage, procedente de Estados Unidos. De igual modo, un testimonio de excepción será el que ofrezca, procedente de Siria, la madre Agnès Mariam de la Croix.

Sobre De la Croix, el arzobispo toledano ha destacado que esta monja está poniendo en evidencia y ayuda a difundir lo que está siendo una "persecución injusta" en el Medio Oriente, una zona "muy querida por el cristianismo, donde empezó y despegó hace 20 siglos", y cuyas comunidades católicas o cristianas ortodoxas "pueden desaparecer del mapa". "Esto supondría una pérdida grande, pues es un eslabón en la tradición", ha dicho Rodríguez.

Es por ello que el sábado, a partir de las 21.00 horas, la Parroquia de San Julián acogerá una vigilia de oración titulada 'La noche de los testigos' con testimonios de cristianos perseguidos. Se contará con la Cruz de Mosul, una gran cruz procedente de la Iglesia de San Simón de Bartella (región de Mosul), que fue profanada por el Daesh.

Ya el domingo 13, tras la celebración de los círculos de reflexión, la misa presidida por el arzobispo en la Catedral Primara pondrá el punto y final a las VII Jornadas de Pastoral.

Sobre la importancia de este evento, el arzobispo ha dicho que "no es un espectáculo, sino un momento privilegiado para quienes quieran compartir tanto formación como experiencias y estar abiertos a otra realidad eclesiástica fuera de Toledo".

"Es llamativo de ver que no nos quedamos anclados en la fe del carbonero, sino que vamos viendo la realidad que acontece y esa la envolvemos con nuestra fe, esperanza y caridad y nuestra capacidad de reflexión, de proponer y de llevar a cabo toda una serie de tareas y trabajos que quieren buscar el bien común en la sociedad en la que estamos", ha asegurado.

De su lado, el delegado de Apostolado Seglar, Isaac Martín, ha animado a todas las personas interesadas a inscribirse en las VII Jornadas de Pastoral, cuyo plazo finaliza el 31 de diciembre, y ha insistido en la importancia de la colaboración de todas las Delegaciones y Movimientos de la Archidiócesis de Toledo.





Compara el plan de Sánchez para reformar la Ley Wert con las leyes de dictadores "fascistas y comunistas"

Por otro lado, el arzobispo de Toledo ha criticado en su escrito semanal la reforma educativa que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez y que, entre otras cuestiones, pasa por rebajar el peso de la asignatura de Religión.

"No entiendo que los padres cristianos estén tan adormecidos en este campo de la educación de sus hijos y acepten callados que, de nuevo, un gobierno de la nación apruebe una reforma de la Ley de Educación sin contar con nadie, sean partidos políticos, sean Consejo Escolar del Estado y otras organizaciones de padres". El arzobispo dice preguntarse "si estamos retrocediendo otra vez a tiempos donde gobiernos fascistas o comunistas, en cualquier caso, dictatoriales, legislaban sin tener en cuenta a los ciudadanos. ¡Qué decepción!".

Tampoco entiende, según expone en su escrito, "cómo padres católicos, que son capaces de aceptar que sus hijos sean bautizados, luego aceptan tranquilamente que sus hijos sean 'educados' (mal educados) en lo fundamental de la vida moral por los que son necesariamente secundarios en la educación de sus hijos, sean el Estado, el Gobierno de España, de la Comunidad Autónoma" y critica a "aquellos profesores de colegios e institutos que, sin ningún derecho, violan sin empacho alguno la conciencia de los que les ha sido confiado; ya sean en centros de iniciativa pública o privada".

La Constitución Española, añade, en su artículo 27, punto tres, "lo muestra con la claridad suficiente", aludiendo así a la parte que dice que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

El arzobispo toledano hace un llamamiento a los padres e "invoca" a las familias cristianas "para que resistan a los impulsos disgregadores de cierta cultura contemporánea, que socava las bases mismas de la institución familiar".

