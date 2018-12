El obispo de Jerez justifica el voto a Vox en la ruptura con "lo políticamente correcto"

El obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez desde 2009, José Mazuelos (Osuna, 1960), ha asegurado que "no todos los votantes de los nuevos partidos son extremistas" y que deciden apoyar a formaciones como Vox porque "quieren que se escuche su voz y en cierta forma romper con el bipartidismo y con lo políticamente correcto". En una entrevista concedida a Diario de Jerez, el responsable eclesiástico también ha interpelado a las plataformas laicistas, que han vuelto recientemente a cuestionar que se destinen fondos públicos para la conservación de las iglesias, planteando "si en nombre de la democracia lo que pretenden es erigir un nacional agnosticismo".

"El Ayuntamiento debe de colaborar con todas las instituciones que buscan el bien común. A la plataforma laicista la invitaría a que viniera a ver lo que hacemos en la Iglesia Diocesana. Que vea la labor del comedor del Salvador, que vaya a Cáritas, a los programas de rehabilitación y a los proyectos de integración", ha aseverado. En un momento en el que España, según publica este jueves El País, se ha situado como el tercer país con un mayor abandono del cristianismo de Europa, con una diferencia de 12 millones de personas entre quienes fueron cristianos de niños y lo son de mayores, Mazuelos ha defendido que el mundo anglosajón "quiere imponer el nacional agnosticismo, un individualismo radical con el que nuestra cultura no se siente reflejada". "La dimensión social del ser humano es algo esencial" frente a lo anterior, ha añadido.

También se ha referido Mazuelos durante la entrevista en el referido rotativo jerezano a la proliferación de procesiones extraordinarias en la ciudad, algunas de las cuales incluso han coincidido con la celebración de la previa navideña. En este punto, ha incidido en que "también hay otra forma de celebrar un aniversario sin salir a la calle. En las cofradías debería de haber creatividad a la hora de gobernar. Pero por otro lado también entiendo que las hermandades quieran procesionar con sus imágenes. Por eso se determinaron salidas extraordinarias al cumplirse aniversarios importantes".

"No, señor Mazuelos, no, el laicismo no busca imponer nada a nadie"

Tras la publicación de la entrevista, la plataforma laicista ha replicado al obispo, asegurando que "como suponemos que José Mazuelos tiene formación suficiente como para comprender perfectamente qué es el laicismo, no nos da más opción a pensar que está utilizando la vieja técnica de, ante la ignorancia, meter miedo". "No, señor Mazuelos, no, el laicismo no busca imponer nada a nadie; ni esa ocurrencia del nacional agnosticismo a la que usted se refiere en más de una ocasión, ni ninguna otra ideología porque, precisamente, si algo pretende el laicismo en el ámbito personal es que se respete el derecho a la libertad de conciencia. Por ello, desde el movimiento laicista no necesitamos acudir a ningún hombre del saco, nos llega con hacer uso de la razón", han respondido.

La secularización, han abundado, "a la que tanto teme el señor Mazuelos es el resultado de la evolución natural que acontece en cualquier sociedad libre; tan sólo los regímenes teocráticos se pueden mantener al margen de estos cambios. Entendemos que esta secularización conlleva el cuestionamiento de ciertos comportamientos difícilmente encajables en una democracia moderna y que usted, como representante de una organización claramente beneficiada por dichos comportamientos, quiera defenderse como gato panza arriba. Sea claro y deje de escudarse en la incuestionable labor social que, voluntariamente, realizan sus fieles. No utilice como escudos humanos a organizaciones amparadas por la Iglesia católica, como Cáritas, a la que no ponemos en duda, para tratar de justificar el privilegiado trato que reciben del Estado, de toda la ciudadanía, independientemente de las creencias que tengan".

En este contexto, el comunicado remitido por la plataforma laicista de Jerez, ha aludido a que "en ese trato privilegiado, consagrado desde el oscuro año de 1953 por el Concordato entre el Estado español y la Santa Sede, y exprimido por la Iglesia hasta la saciedad, es dónde nos encontrará al movimiento laicista para hacerle frente, pero no a usted ni a la Iglesia, sino a las distintas administraciones públicas que lo permiten. No nos busque ni nos enfrente a la labor que libremente realizan las personas que conforman el conjunto de la Iglesia católica, ni a las creencias que éstas adopten o a las tradiciones y celebraciones de las que, como todos, decidan observar porque el respeto que se merecen no es razón para que ningún organismo, administración o representante público se vea obligado o supeditado a sus intereses particulares", han aseverado.

En última instancia, se han dirigido a Mazuelos instándole a que "duerma tranquilo", pues "la plataforma laicista de Jerez no quiere acabar con la Navidad. Tampoco con la Semana Santa. La laicidad en las instituciones públicas es el principal garante de la libertad de conciencia; sin religiones privilegiadas ni sometidas, la antítesis de las teocracias. Si quiere, otro día tratamos el tema de todo ese patrimonio que mantiene (a) la Iglesia. Felices fiestas y tenga cuidado con los excesos".

