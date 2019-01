Gil Tamayo pide "no criminalizar" a los curas porque la pederastia se da "en ámbitos familiares"

(J. B./Agencias).- Fue una de las primeras afirmaciones de su pontificado y ahora, con motivo del Año Nuevo, la ha vuelto a repetir. El flamante obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, ha instado a "no criminalizar" a los sacerdotes por la pederastia, porque la mayor parte de los casos "se producen en la familia".

Unas palabras que contrastan con las pronunciadas por el Papa Francisco en su reciente, e histórico, discurso a la Curia, que conviene recordar:

Hablando de esta herida, algunos, también dentro de la Iglesia, se alzan contra ciertos agentes de la comunicación, acusándolos de ignorar la gran mayoría de los casos de abusos, que no son cometidos por ministros de la Iglesia, y de querer dar de forma intencional una imagen falsa, como si este mal golpeara solo a la Iglesia Católica. En cambio, me gustaría agradecer sinceramente a los trabajadores de los medios que han sido honestos y objetivos y que han tratado de desenmascarar a estos lobos y de dar voz a las víctimas. Incluso si se tratase solo de un caso de abuso -que ya es una monstruosidad por sí mismo- la Iglesia pide que no se guarde silencio y salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad.