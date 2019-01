El prior del Valle se niega a permitir el acceso a la tumba de Franco hasta que decida el Supremo

(Jesús Bastante/Ep).- La postura del prior Cantera, ¿es la de toda la Iglesia? El máximo responsable del Valle de los Caídos ha negado el acceso del Gobierno a los restos del dictador Francisco Franco, en una respuesta al requerimiento del Ministerio de Justicia que adelantó ayer El País. La prohibición se mantendrá mientras no decida el Tribunal Supremo, según ha podido confirmar este diario.

Una posición "obstruccionista", según denuncia Moncloa, mientras desde el Arzobispado de Madrid reitera que "no nos oponemos a la exhumación, pero apelando al acuerdo con la familia". La diócesis, a preguntas de RD, no ha aclarado si avala o no la respuesta de Cantera.

El pasado día 10, Justicia envió sendos requerimientos tanto al prior del Valle al nuncio del Papa, Renzo Fratini; al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; al abad de Santo Domingo de Silos -cabeza de la orden benedictina en España-, Lorenzo Maté; y al representante legal de la Congregación de Solesmes, Clemente Serna.





En la misma, se requería el preceptivo permiso para acceder al templo cuando, llegado el momento, se apruebe el traslado de los restos de Franco.Por el momento, sólo ha contestado al prior, apelando a la oposición de a la familia y indicando que no permitirá la entrada hasta que no haya fallo del Tribunal Supremo.

Según han informado fuentes del Gobierno a Europa Press, la semana pasada conoció el rechazo de la Iglesia a facilitar el acceso al Valle de los Caídos para la exhumación y avisa de la mala imagen que esta decisión puede conllevar para la institución.

"La posición obstruccionista del prior Santiago Cantera no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la iglesia española avala la negativa del prior y la negativa de la propia familia Franco", ha señalado la Moncloa.

Desde el Gobierno se achaca la posición de Santiago Cantera a una naturaleza ideológica y recuerda que, el hoy prior del Valle de los Caídos, fue candidato a las elecciones generales de 1993 y a los comicios europeos de 1994 por el partido Falange Española Independiente antes de ingresar en la comunidad benedictina.

"El prior se ha negado en distintas ocasiones a seguir las indicaciones dadas por las autoridades eclesiásticas españolas, según le consta al Gobierno", asegura el Gobierno sobre la actitud de Cantera.

.@desihdzleon nos cuenta qué le contó el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Ahora, en @120minutosTM @telemadrid pic.twitter.com/HbuLkOlzzY — Sonia Vañó (@Sonia_Vano) December 14, 2018





Con todo, Moncloa reafirma que, pese a los inconvenientes que pueda provocar el rechazo del prior, mantiene su decisión de seguir adelante con el proceso de exhumación, "respetando las garantías a las que tiene derecho la familia Franco por ley".

"Dentro de las gestiones previstas por el Gobierno, figura el traslado de todas los requerimientos legales a las instancias superiores del prior Santiago Cantera", afirma. Al final, en todo caso, la decisión correrá a cargo del Tribunal Supremo, quien podría decidir en los próximos meses.