(Jesús Bastante).- "La unidad de los cristianos no puede construirse al margen de la justicia". Este es el leit motiv del mensaje que los obispos españoles han escrito con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra del 18 al 25 de enero.

En su mensaje, titulado 'Actuar con justicia, camino hacia la unidad', los obispos hacen referencia a la lectura del Deuteronomio y de "la defensa de la fe bíblica en Dios contra la idolatría", y la necesidad de "leyes sobre el buen gobierno y la defensa de la vida".

Y es que, para los obispos españoles, "para ser verdaderamente justas, las leyes y normas positivas de los hombres no han ser contrarias a la ley de Dios". Una búsqueda de la justicia que "acompaña el camino a la unidad como meta del ecumenismo", y que, según el mensaje, "hará más creíble la proclamación del Evangelio".

"En las sociedades plurales y complejas de nuestros días resulta siempre difícil la convivencia, por eso los cristianos, aunque aún no hayan logrado la unidad visible de la Iglesia que es don de Dios y meta del ecumenismo, sí colaboran juntos en el empeño por lograr un orden justo para la sociedad en la que viven y de la que forman parte", subraya la nota.

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la diócesis de Jaca https://t.co/i0ueLEiFtm pic.twitter.com/N90bm53IFb — Iglesiaactualidad (@iglesiaactu) January 12, 2019





"Se ha de tener en cuenta, además, que la búsqueda de la unidad no puede soslayar nunca que la justicia es inseparable de la verdad", añade el mensaje, que insiste cómo, en consecuencia, "los cristianos no pueden vivir como si no hubieran conocido la revelación de Jesucristo y el misterio del amor misericordioso de Dios que anuncia el mensaje de la Iglesia". Teniendo, además, la dignidad de la persona en el centro, que "debe ser respetada y protegida por leyes justas, destinadas a regular la convivencia y generar con ello la verdadera paz social".

"El verdadero ecumenismo debe tenerlo siempre en cuenta: los cristianos han de proponer a los demás la luz del Evangelio, que ilumina la vida de los pueblos, a fin de que el Evangelio de Jesús llegue a inspirar la convivencia social de quienes son miembros de una misma sociedad", sostienen los obispos, que aseguran que "la unidad cristiana es innegociable".

"Si los cristianos renunciáramos a decirlo, no seríamos fieles al mandato de Cristo y no pondríamos sobre el sólido fundamento de la verdad la práctica de la justicia", recalca la nota, que pide a los cristianos hacer todo "en favor de una sociedad más justa y pacificada", lo cual redundará en un ecumenismo real.

Archidiocesis de Madrid - Madrid celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero https://t.co/VlD6dkWvLp — Hector W Varela (@ibekuar) January 11, 2019