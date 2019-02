La Fiscalía de Bizkaia se querella contra el cura de los 'scouts' acusado de abusos

(C.D./Agencias).- El sacerdote de Bilbao apartado de los "scout" de Bizkaia en noviembre por "comportamientos inadecuados contra la libertad sexual" ha sido acusado por la Fiscalía de cuatro delitos de abusos de menores en otro caso más de la pederastia que tanto el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, como el secretario de los obispos españoles, Luis Argüello, han calificado hoy como un "problema serio" para la Iglesia.

Según ha confirmado a Efe el Ministerio Público, la Fiscalía ha interpuesto una querella y el procedimiento se encuentra en trámite en un juzgado de instrucción de Gernika.

El Ministerio Publico abrió en diciembre diligencias en el caso del presbítero (sacerdote que no ejerce de párroco), que había sido apartado por el Obispado de Bilbao y los "scout" de Bizkaia por "comportamientos inadecuados contra la libertad sexual".

El Obispado de Bilbao informó de que Euskalerriko Eskautak Bizkaia había recibido el pasado 1 de noviembre de 2018 el aviso por los "comportamientos inadecuados contra la libertad sexual" de este presbítero durante actividades de educación en el tiempo libre.

La asociación de "scout" lo comunicó al obispo de Bilbao, Mario Iceta, el pasado 26 de noviembre y al día siguiente se apartó de forma cautelar al presbítero de sus funciones públicas y se abrió una investigación interna, que concluyó el pasado miércoles.

El informe de la investigación fue remitido a la Congregación para la Doctrina de la Fe el pasado jueves y el viernes, 7 de diciembre, se puso en conocimiento de la Fiscalía.





El obispo de Cartagena, sobre la pederastia:"Es un problema serio; vamos a hacer limpieza"

Mientras tanto, el obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, ha indicado que el tema de los abusos a menores dentro de la Iglesia es un problema serio y "vamos a hacer limpieza, porque la verdad del Evangelio tiene que ser transparente y limpia".

Así ha contestado el obispo a los medios de comunicación regionales, congregados este lunes en el Palacio Episcopal para celebrar el patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, que tuvo lugar el pasado 24 de enero.

Sobre los abusos a menores, el obispo ha manifestado que "es un problema serio. Cada vez que suena esta palabra se me estremece el cuerpo entero porque es algo dramático que me gustaría que no hubiera pasado nunca".

"Siempre digo que el problema que causa todo esto es el pecado, los eclesiásticos que cometieron estos pecados han hecho e hicieron mucho daño", ha añadido monseñor Lorca Planes, para afirmar "por eso vamos a hacer limpieza, porque la verdad del Evangelio tiene que ser transparente y limpia. El Papa lo ha hecho de una forma extraordinaria".

Otro de los temas abordados en la reunión ha sido el de los desahucios. El obispo ha recordado que la Iglesia no hace distinción a la hora de prestar su colaboración para ayudar a restablecer la dignidad de la persona.

"El Papa insiste en la importancia de las 'tres T': techo, trabajo y tierra. Nosotros no nos detenemos en el color de la piel o la religión, si han llegado en patera o son autóctonos para la Iglesia, la dignidad de la persona es esencial".

Con motivo de este encuentro con periodistas, monseñor Lorca les ha regalado una libreta con un dibujo realizado por él expresamente para esta ocasión, con la que ha querido felicitar a los periodistas y al resto de compañeros de los medios y agradecerles el trabajo que realizan.

"Es un reconocimiento a vuestra labor, a vuestra disponibilidad las 24 horas. Vuestro trabajo es apasionante", les ha manifestado.









Argüello afirma que mantiene "encuentros" con víctimas y subraya la "toma de conciencia" de la Iglesia

Por su parte, el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha afirmado que ha mantenido "encuentros personales" con algunas víctimas de abusos sexuales, como solicitó el Papa Francisco en una carta enviada a las conferencias episcopales, y ha subrayado la "toma de conciencia" por parte de la Iglesia para crear "medidas preventivas" ante esta problemática que "duele tanto".

Argüello lo ha indicado así este lunes durante la presentación de la campaña 'Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas' de Manos Unidaspor su 60 aniversario.

En este marco, ha incidido en que esta situación es un "doble problema" por la "realidad de las víctimas" y el "mirar hacia otro lado y no abordar las cosas por lo derecho" por parte de la Iglesia, aunque ha destacado el "factor positivo" de la "toma de conciencia", que "desearía" que se trasladase a toda la sociedad porque se trata de una cuestión "que afecta a todos los ámbitos".

Respecto a la reuniones con las víctimas, que pidió el Papa Francisco en una carta enviada a las conferencias episcopales para preparar la reunión que tendrá lugar del 21 al 24 de febrero sobre esta cuestión, el obispo auxiliar ha resaltado que se trata de una "realidad" que conlleva "bastante respeto" por la forma en que estas personas quieren ser escuchadas, puesto que no todos "quieren una reunión de grupo".

"Yo recibo lo que estamos viviendo como una llamada a una revisión, a una purificación y a un camino de futuro en el que la prevención, la educación y la toma de medidas a la hora de abordar las situaciones pueda ayudar", ha concluido Argüello.

✝ Argüello asegura que los "encuentros" con víctimas de abusos se están produciendo y señala la "toma de conciencia" de la Iglesia. @archiValladolid https://t.co/ORJ5oypDmu pic.twitter.com/k5JXQZSVgy — Tribuna Valladolid (@TribunaVa) 4 de febrero de 2019