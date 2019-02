Primer debate entre víctimas de abusos a menores y jerarquía eclesiástica en España

¿Cuáles son los retos de la cumbre antipederastia de este mes? ¿Qué exigen las víctimas de la Iglesia? ¿Qué puede ofrecer la Iglesia a las víctimas de los abusos sexuales? ¿Hay un camino de restauración y renovación de la Iglesia? ¿Hasta dónde puede llegar la tolerancia cero contra los abusos exigida por el Papa?

Estas y otras preguntas se antojan claves para el futuro de la Iglesia católica, en un momento especialmente delicado por los constantes escándalos de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes, religiosos o responsables eclesiásticos, y por una cultura del encubrimiento que, durante años, se convirtió en regla habitual en algunos lugares, como ha denunciado, en repetidas ocasiones, el Papa Francisco.

Conscientes de esta realidad, Religión Digital (el principal portal de información religiosa en castellano del mundo) y Redes Cristianas (plataforma de grupos y comunidades de base del Estado español) han logrado convocar, por primera vez en nuestro país, a un debate público entre representantes de las víctimas y miembros de la jerarquía eclesiástica y religiosa.

Se trata de la primera ocasión en que se ven, cara a cara, en un foro abierto a todos, obispos, religiosos y víctimas. Para relatar las experiencias de dolor y sufrimiento, e intentar encontrar soluciones, o al menos ámbitos de encuentro, tan necesarios en la Iglesia y la sociedad.

Se trata, en resumidas cuentas, de hacer posible la petición que Francisco hizo a los presidentes de los Episcopados del mundo de cara a la cita del 21 al 24 de febrero:

Mientras no haya una respuesta completa y comunitaria, no solo no lograremos curar a las víctimas/supervivientes de los abusos, sino que la credibilidad de la Iglesia para llevar a cabo la misión de Cristo estará en peligro en todo el mundo.

El primer paso debe ser reconocer la verdad de lo que ha sucedido. Por esta razón, urgimos a cada presidente de conferencia episcopal a acercarse y visitar a víctimas que han sufrido abusos por parte del clero en sus respectivos países antes de la reunión de Roma, y aprender así de primera mano el sufrimiento que han soportado.