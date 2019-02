Franco, inmatriculaciones, abusos... los frentes abiertos que deja el fin de la legislatura en España

(Jesús Bastante).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar el adelanto electoral, tras el fracaso en la tramitación de los Presupuestos. El próximo 28 de abril, los españoles estamos llamados a las urnas, después de una legislatura intensa, la más convulsa de estos cuarenta años de democracia.

También, en lo tocante a las relaciones entre la Iglesia y el Ejecutivo, donde se han abierto numerosos frentes: de la exhumación de Franco a las inmatriculaciones, pasando por el IBI, el IRPF, la clase de Religión o el futuro de la enseñanza concertada... Todos ellos abiertos y a los que el abrupto fin de legislatura puede volver a mandar (o no), al cajón de temas sin abordar.

¿Cuáles son los temas a los que puede afectar la decisión de Pedro Sánchez? Estos son algunos



1.- Franco, del Valle a... ¿el Valle?

Inmediatamente después del anuncio de elecciones, tras un Consejo de Ministros extraordinario, el Ejecutivo aprobará definitivamente el procedimiento para la exhumación del dictador. Desde ese momento, la familia tendrá 15 días para decidir un destino alternativo para los restos de Franco, que no sea la cripta de la catedral de La Almudena.

Con todo, el anunciado recurso de la familia ante el Tribunal Supremo hará que, al menos en los próximos dos meses, no haya una decisión respecto a la suspensión cautelar de esta medida. Si el Supremo no acepta la suspensión, el prior Santiago Cantera, tendrá que cumplir la resolución judicial y abrir las puertas de Cuelgamuros. Si no, Franco seguirá en el Valle hasta que finalice el procedimiento judicial.

Este viernes, a las ⏰ 22.30 horas, emitimos el documental #FrancoÚltimoCapítulo’, que analiza la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar sus restos de su ubicación actual en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. https://t.co/GwUQDeipO3 pic.twitter.com/6oCAy6cYCl — Telemadrid (@telemadrid) February 15, 2019







2.- La batalla por las inmatriculaciones

A finales de año, el Ministerio de Justicia anunció que el Colegio de Registradores ya había concluido el listado de bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia durante la 'ley Aznar', que entre 1998 y 2015 permitió que la institución pudiera poner a su nombre edificios, terrenos y demás que no tenían titularidad reconocida, sólo con el aval del obispo, que actuaba como notario.

Con la convocatoria de elecciones, queda por saber si, finalmente, ese listado llegará al Congreso y, si a partir de ese momento comienza una escalada de procesos judiciales, que podrían bloquear los juzgados de toda España.

El coordinador de la plataforma Recuperando visita Jaca (Huesca) para analizar la situación de las inmatriculaciones en Aragónhttps://t.co/f0JEJSHCVr pic.twitter.com/H2adl49zEN — laicismo.org (@laicismoorg) February 12, 2019





3.- Los privilegios fiscales de la Iglesia

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tras su famosa visita al Vaticano para encontrarse con Pietro Parolin, anunció que comenzaría a trabajar con la Conferencia Episcopal para acabar con lo que denominó "privilegios" de la Iglesia.

El debate sobre si las instituciones eclesiásticas pagan IBI, o si la Iglesia debe seguir recibiendo dinero a través de la famosa casilla del IRPF no ha llegado a plantearse con seriedad, y el fin de la legislatura hará que siga durmiendo, otros meses más, el sueño de los justos.



4.- La clase de Religión y el futuro de la Concertada

Una de las cuestiones que el Gobierno quiere dejar apuntaladas antes de echar el cierre a la legislatura es la reforma de la ley de Educación, en la que la Iglesia se ve afectada en dos puntos. El futuro de la clase de Religión (la duda es si la materia seguirá siendo computable o no, o si se impartirá en horario escolar o extraescolar), y los convenios con la enseñanza concertada, mayoritariamente católica.

El anuncio de elecciones paralizará, a buen seguro, ambas iniciativas, con lo que obispos y Escuela Católica tendrán margen para seguir negociando con el Gobierno que surja de las próximas generales.

Un tercio de los contribuyentes marca la X a favor de la Iglesia Católica. (33'3%) @prensaCEE pic.twitter.com/GlNisAnCGf — CONFER (@MediosConfer) 5 de febrero de 2019







5.- El drama de la pederastia

Otro de los temas que quedarán paralizados con el adelanto electoral será el de la tramitación del anteproyecto de ley de protección de la Infancia, que fijaba un aumento en la edad de prescripción de los delitos de abusos a menores. Tal y como denunciaron ayer las víctimas, con la legislatura acabada el anteproyecto volverá al cajón.

La semana pasada, Justicia instó a la Conferencia Episcopal a que le enviara un listado con los casos de abusos investigados desde la institución, a la que la Iglesia no respondió. La cumbre antipederastia de la semana que viene en el Vaticano marcará los pasos a seguir... pero ya sin con un interlocutor en funciones en el Ejecutivo.