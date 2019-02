Prior del Valle de los Caídos: "No se llevarán a Franco. El templo es inviolable"

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha señalado sobre la exhumación de Francisco Franco que "no se puede tocar el cuerpo de un difunto que se encuentra en un templo custodiado por una orden religiosa en su espacio que es inviolable".

El dictador permanece enterrado desde que murió (1975) en la basílica del Valle de los Caídos, un monumento situado a 50 kilómetros de Madrid que él mismo ordenó construir, y donde también tienen sepultura miles de combatientes de los dos bandos de la Guerra Civil española (1936-1939). En una entrevista que este domingo publica el diario La Razón, Cantera ha manifestado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha fracasado con Franco".

"Pienso que el Supremo, atendiendo a razones jurídicas, se va a oponer a la exhumación", ha declarado el prior, quien ha acusado al Gobierno de haberse movido "desde el desconocimiento, desde la ignorancia, con prepotencia y odio".

Cantera ha señalado que "la vicepresidenta fue a visitar al cardenal (secretario de Estado Pietro Parolin) y vino haciendo unas declaraciones muy triunfantes que la Santa Sede a continuación desmintió. Algo histórico, porque la Santa Sede no suele hacer declaraciones de ese tipo".

Sobre si el Gobierno ha descalificado su figura, el prior responde que "han tratado de demonizar mi figura para ver si se me podía presionar y ver si yo me hundía psicológicamente. Sin embargo estos ataques me han fortalecido más. Cuando más me ataquen más voy a dar la batalla".





Orden de exhumar al dictador

El Gobierno aprobó el viernes pasado la orden de exhumación para trasladar los restos fuera del Valle y dio quince días a los nietos del general, sus únicos familiares vivos, para decidir dónde quieren que sean inhumados de nuevo.

Sin embargo, el Ejecutivo rechaza que el lugar sea la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid, como pretenden los familiares, para evitar posibles problemas de orden público o actos de homenaje al dictador.

En caso de que los nietos se opongan al traslado o no haya acuerdo entre ellos y las autoridades, el Gobierno "se reserva (elegir) el lugar donde deben ser enterrados los restos", explicó el viernes la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

La Fundación Francisco Franco, dedicada a preservar su memoria, anunció que presentará un recurso en el TS porque considera que el proceso para la exhumación está plagado de "ilegalidades y arbitrariedades".

El Alto Tribunal ya rechazó en diciembre pasado de forma provisional el bloqueo de la exhumación, como pedía la familia, aunque reconoció que, si los descendientes de Franco recurrían la decisión final, el traslado de los restos no podría realizarse sin la autorización de sus jueces.

(RD/EFE)

