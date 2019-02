La Iglesia española "asumirá con todas las consecuencias" el dictamen de la cumbre antiabusos

(J. B./Agencias).- La Iglesia española "asumirá con todas las consecuencias" las conclusiones de la cumbre antipederastia que arranca este jueves, y que congrega en Roma a 190 representantes de los episcopales de todo el mundo. Así lo ha asegurado el cardenal de Madrid, Carlos Osoro.

"Lo más importante es esperar a ver las orientaciones del Santo Padre que serán seguro muy claras y necesarias. Las asumiremos con todas las consecuencias, sin miedo de ningún tipo", subrayó el purpurado, quien ha recordado que, en representación de la CEE, acude al cónclave Ricardo Blázquez.

Por su parte, el cardenal Luis Martínez Sistach ve positivo el encuentro convocado por el Papa, que puede servir para erradicar la existencia de abusos a menores durante "tantos años". El purpurado ha confiado en que esta reunión sirva para "evitarlos".

#CumbreAntipederastia | Durante cuatro días las máximas autoridades de la Iglesia se reunirán en el Vaticano para abordar el flagelo de pederastia que tiene sumida a su institución en una crisis sin precedentes. https://t.co/arrglw56n1 pic.twitter.com/VStMspxueG — Newsweek en Español (@NewsweekEspanol) February 20, 2019





Para el obispo de Astorga y presidente de la Comisión Antipederastia de la CEE, Juan Antonio Menéndez, es preciso "reparar el daño causado en la medida de lo posible y evitarlo en el futuro". Durante la presentación de la delegación episcopal para atender a los supervivientes de esta lacra, la primera que se pone en marcha en nuestro país, el prelado abogó por que "los afectados sean escuchados siempre y asegurar que los espacios eclesiales sean seguros".

"Las víctimas han de ser acompañadas y hay que tratar de escucharlas siempre. Y lo deben hacer personas con experiencia para lograr ser más eficaces, porque esto no se puede dejar en manos de aficionados", subrayó Menéndez, quien insistió en la necesidad de "sensibilizar, formar e informar correctamente" sobre los abusos a menores a todos los fieles, especialmente a los sacerdotes, a los que se están formando como clérigos y a todos aquellos que tienen un trato más directo con los menores.

La @DiocesisAstorga pone en marcha una delegación episcopal para la atención a las víctimas de abusos y la protección de los menores. https://t.co/DpoCyBJwDp — Diócesis de Astorga (@DiocesisAstorga) 20 de febrero de 2019





Por su parte, la directora de la delegación, María José Díez Alonso, se dirigió a las víctimas para trasladarles su disposición del equipo multidisciplinar creado para "escucharles y ayudarles en todo cuanto puedan necesitar".

"Entendemos su rabia, su frustración y su pena, y esperamos poder ayudarlas en la reparación del daño del que han sido víctimas y que nunca tenía que haber sucedido", recalcó Díez.

El arzobispo de Toledo sobre la pederastia en la Iglesia: "No basta con arrepentirse sino que tiene que desaparecer" https://t.co/ycqT8g2Fsw pic.twitter.com/sKS5l8t2F3 — eldiario.es CLM (@eldiarioclm) February 20, 2019





Por otro lado, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha asegurado que no le preocupa solo que haya eclesiásticos que hayan cometido delitos de pederastia sino que el resto de católicos y cristianos también los hayan cometido porque "el pecado siempre es el mismo", aunque es "evidente" que tiene una significación "fuerte" cuando son eclesiásticos, "pero no deja de ser el mismo pecado y la misma realidad que no basta simplemente con arrepentirse sino que tiene que desaparecer de nuestras comunidades cristianas y de nuestra sociedad".

"El Papa es valiente y ha dicho que hay que llegar hasta el fondo" de esta cuestión, algo con lo que está "absolutamente de acuerdo"Braulio. "Hay que hacer un esfuerzo mayor" para acabar con esta "lacra" en la Iglesia, "que no es el único lugar donde existe", aunque "para muchos" lo sea. "La pederastia es un problema mundial", ha sentenciado.

Finalmente, el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, sostuvo que el Papa quiere "rotundidad" ante el problema de los abusos sexuales a menores y ha reconocido que "igual no lo hemos hecho del todo bien".

"Ahora el Papa quiere que se haga bien y con rotundidad, también aplicando la ley canónica y la ley civil", recalcó el prelado, quien insistió en que la Iglesia quiere "hacer bien las cosas y atender a aquellos que sufren en todos los ámbitos, y en este también". "Tenemos que atender a aquellas personas que sufren y, por otra parte, para aquel que haya cometido el abuso están las leyes propias civiles y canónicas. Esto es lo que se hace", declaró.

“Las víctimas de pederastia estamos limpiando la porquería de la Iglesia, cuando es ella la que debería liderar esa lucha” https://t.co/byeit4h1yJ pic.twitter.com/a07atF3gon — @aisavoces (@aisavoces) February 20, 2019