El Gobierno no contempla un "veto" de los obispos a la exhumación de Franco

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró este miércoles que no contempla la posibilidad de un "veto" de la Iglesia a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos tras la aquiescencia expresa del Vaticano a través de su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Calvo insistió en que Franco será exhumado según un procedimiento administrativo "riguroso" como corresponde a un Estado de Derecho, y que se guía por los principios de "decoro y respeto" a unos restos humanos y a su familia, más allá del significado político que tengan para unos y para otros.

Según ese procedimiento, explicó, la familia tiene quince días para indicar dónde deben inhumarse esos restos de acuerdo con los principios legales, entre ellos el de "no enaltecimiento" de la figura de un dictador, por lo que se descartó La Almudena, en el centro de Madrid y al lado del Palacio Real, destacó la vicepresidenta.

Si la familia no hace esa indicación en el plazo de tiempo estipulado, prosiguió, el "último acuerdo" del Gobierno en relación a ese procedimiento sería de decir en Consejo de Ministros donde se llevan los restos de Franco para ser inhumados.

En todo ese procedimiento, "el sujeto con el que nos comunicamos" es el Estado Vaticano, que ya ha dicho, primero verbalmente y después por escrito, que no tiene ningún inconveniente en que el Gobierno siga adelante con lo que es, insistió Calvo, el cumplimiento de una ley.

(RD/Servimedia)

