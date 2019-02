El Gobierno admite, por primera vez, que tal vez no pueda exhumar a Franco antes de las generales

(Jesús Bastante).- "Si el Gobierno tiene tiempo procederá a hacer lo que ha sido su intención desde el principio". La frase de la ministra portavoz, Isabel Celáa, plantea por primera vez, lo que parecía un secreto a voces: que el Ejecutivo se quede sin tiempo para exhumar a Franco antes de las elecciones generales del 28-A.

"No hay duda de que el Ejecutivo tiene facultad para exhumar los restos. Lo vamos a hacer, es la voluntad de este Gobierno con la máxima dignidad a los restos del dictador", ha subrayado Celáa durante la reuda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se ha centrado en la filtración de la carta íntegra del cardenal Parolin a la vicepresidneta Carmen Calvo.

Sobre esto, la portavoz no cree que el Gobierno "tenga ningún problema para publicar" la misiva, aunque a estas horas aún no lo haya hecho. "Obviamente, hay tiempo" para proceder a la exhumación, ha subrayado Celáa, que no ha querido marcarse plazos, después de ocho meses de anuncios fallidos.



Sobre la exhumación del dictador Franco, la ministra Celaá asegura que "la Iglesia no se opondrá, entendiendo que es facultad del poder civil" https://t.co/yxDAHs5ftl pic.twitter.com/4jUD6Oepq1 — 24h (@24h_tve) 22 de febrero de 2019





"Al Gobierno le queda un tiempo razonable para concluir la legislatura", destacó la portavoz que, no obstante, aseguró que la exhumación se llevará a cabo. "Lo vamos a hacer porque es la voluntad de este Gobierno con la máxima dignidad a los restos y para las garantías finales queda el trabajo del Supremo"

Y es que, precisamente, el papel del Supremo es el que ha desatado la polémica entre familia, Iglesia y Ejecutivo, aunque -como ya adelantó RD- todos son conscientes de que habrán de acatar el pronunciamiento y que, si el Alto Tribunal no concede medidas cautelares, el prior deberá abrir la puerta a la funeraria para proceder a la salida de Franco de Cuelgamuros a su nuevo destino, que pocos dudan ya que será el cementerio de Mingorrubio.

Sobre una posible oposición de la Iglesia católica -algo que, más allá de la postura del prior, nadie plantea-, el Ejecutivo ha avisado a los obispos del "daño reputacional de magnitud significativa" que supondría para la propia Iglesia someterse a los deseos del prior del Valle de los Caídos, que hasta el momento se ha negado a la exhumación.

Celaá: "No creo que tengamos ningún problema en publicar la carta"https://t.co/71kAW51zcD pic.twitter.com/eZuSQAkVtn — Cadena SER (@La_SER) February 22, 2019





Celáa se ha mostrado convencida de que "la Iglesia no se opondrá" a la exhumación. "Así nos lo ha hecho saber, a la exhumación de los restos de Franco, entendiendo que es facultad del poder civil y que efectivamente habrá de seguir las instrucciones del poder civil", recalcó, subrayando los párrafos de la carta de Parolin a Calvo.

Para la portavoz, "no hay duda" de la facultad que tiene el Ejecutivo para poder exhumar a Franco porque éste es "un Estado de derecho". "El Ejecutivo tiene una facultad, la cual es obviamente la de no seguir manteniendo a un dictador en un lugar de exaltación pública", ha aclarado, para después incidir en que, por contra, la facultad sobre "las garantías de las partes" le corresponde dictaminarla al poder judicial, en este caso, al Tribunal Supremo.