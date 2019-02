Parolin confirmó a Calvo que la exhumación de Franco "es competencia del Estado español"

(Jesús Bastante).- El futuro de los restos de Franco, el papel de la Iglesia y su utilización en clave política por parte del Gobierno sigue dando de qué hablar. Cuando todos daban por hecho que la Santa Sede avalaba la capacidad del Ejecutivo socialista para entrar a Cuelgamuros sin esperar al fallo del Supremo, 'El Independiente' publica la carta íntegra enviada por Parolin a Carmen Calvo, en la que se observan muchos matices.

Una misiva que, por otro lado, el Gobierno se niega a entregar a la opinión pública, desatando toda clase de interpretaciones. Sin embargo, sí que parece claro que Roma "no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la legislación española", al tiempo que da por hecho que la familia presentará un recurso ante el Tribunal Supremo, cosa que aún no ha sucedido.

"En cumplimiento del principio de no intervención en asuntos que pertenecen esencialmente a la competencia interna de otro Estado, la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española", se lee en la carta, que no obstante mantiene las tesis iniciales del Gobierno.

Esto es, por un lado, que la Santa Sede "no se opone a la exhumación de Franco", tal y como confirmó el portavoz vaticano, Alessandro Gisotti. Y, por el otro, que "a la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las Autoridades civiles".

"La cuestión del traslado de los retos mortales del General Franco afecta a la familia, al Gobierno español y a la Iglesia local", traslada Carolin a Calvo, añadiendo que "la controversia, que ahora es objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo, es competencia del Estado español y está sometido al Derecho y a la Justicia españolas". Y, conforme a Derecho, las actuaciones del Consejo de Ministros forman parte de este Derecho. También, en el caso de que finalmente llegue, el recurso de casación ante el Supremo.

Hoy por hoy, la única certeza legal es que el Consejo de Ministros, en una semana, podría comenzar el procedmiento de exhumación. Aunque a nadie se le escapa que la familia, el prior y la Fundación Franco tratarán de exprimir los plazos para lograr que el dictador, al menos, no salga de Cuelgamuros hasta pasada la campaña electoral.

El Gobierno se niega a difundir íntegra la carta que le envió el Vaticano sobre la exhumación de Franco https://t.co/cwYYTluk11 Informa @mariolalourido — Cadena SER (@La_SER) February 22, 2019